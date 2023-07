Nordseeinsel: Helgoland ehrt heute einen legendären Kapitän – und Reeder

Helgoland. Er gab einer Reederei seinen Namen und galt als legendärer Kapitän: Das Museum Helgoland erinnert am heutigen Dienstag an das 2010 gestorbene Reeder-Urgestein Cassen Eils. Er wäre an diesem 4. Juli 100 Jahre alt geworden. Der auf Norderney geborene Reeder und Kapitän habe nach der Freigabe Helgolands im März 1952 die erste regelmäßige Schiffsverbindung hergestellt, teilte das Museum mit.

„Am 15. Juni 1952 fuhr das Schiff „Rudolf" erstmals von Cuxhaven im Seebäderdienst nach Helgoland. Seitdem sichert die Reederei Cassen Eils die ganzjährige Anbindung der Insel ans Festland“, hieß es. Weggefährten wollen sich an dem Abend in einem moderierten Gespräch an den Reeder erinnern. Der Shanty Chor Cuxhaven wird Seemannslieder singen.

Nordsee: Museum Helgoland gedenkt Reeder-Urgestein Cassen Eils

„Ich verbinde mit Helgoland mehr als das rein Wirtschaftliche“, sagte Eils noch im Jahr 2008 in einem Interview über seine Liebe zum roten Felsen in der Nordsee. „Ich hänge an der Insel wie ein alter Stein.“ Auch zu Krisenzeiten betonte er: „Helgoland lass’ ich nicht hängen.“ Cassen Eils habe auch die Inselsprache perfekt beherrscht, teilte das Museum weiter mit. Er starb 2010 im Alter von 86 Jahren in Cuxhaven.

Die Reederei Cassen Eils wurde im Juni 1952 durch Cassen Eils, ein Kapitän, Reeder und Namensgeber, sowie seinen Partner Ludwig Visser gegründet. Die Reederei nahm als erste deutsche Reederei in der Nachkriegszeit den Linienverkehr zur Insel Helgoland mit einem gebraucht erworbenen Seebäderschiff auf.

Reederei Eils: Duty-Free-Einkaufsfahrten auf der Ostsee

Ihren Höhepunkt erlebte die Reederei in den Jahren 1970 bis 1999, in denen Cassen Eils mit bis zu sieben Schiffen viele Helgolandverbindungen unter anderem von Büsum, Cuxhaven, Norderney und Sylt betrieb.

Auch Duty-Free-Einkaufsfahrten auf der Ostsee auf den Routen Eckernförde–Sønderborg, Kiel-Laboe–Langeland, Kiel-Laboe–Ærøskøbing und Sassnitz–Rønne führte die Reederei zu dieser Zeit durch. Mit dem Wegfall des Duty-Free-Verkaufes zog sich die Reederei aus der Ostsee zurück und konzentrierte sich auf den Helgoland-Verkehr und die Neuwerk-Linie.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helgoland: Reederei Eils verbindet die Insel mit dem Festland

Die Schiffe der Reederei verkehren heute zwischen Helgoland und Cuxhaven, Büsum, Bremerhaven sowie Hooksiel. Im Winterhalbjahr stellt die Verbindung ab Cuxhaven mit der Helgoland die einzige Schiffsverbindung nach Helgoland dar.

Zum 100. Geburtstag gibt es auch ein Spezialangebot bis zum 6. Juli – ein Ticket für zwei Erwachsene für 100 Euro ab Cuxhaven.