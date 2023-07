Bahnhof Halstenbek: Raubüberfall - 18-Jähriger bedroht 19-Jährigen mit Messer

Junger Mann aus Wedel raubt einen Rellinger in Halstenbek aus. Doch der Täter kommt nicht weit – und wird am Bahnhof überwältigt.

Halstenbek. Zu einem Überfall zu später Stunde ist es in der Nacht zum Sonnabend in Halstenbek gekommen. Den Polizeiangaben nach hat am Eiscafé an der Hauptstraße ein 18-Jähriger aus Wedel gegen 2 Uhr einen 19-Jährigen aus Rellingen mit einem Messer bedroht, um an dessen Geld zu kommen.

Tatsächlich erbeutete der Täter einen dreistelligen Betrag – kam damit aber nicht weit. Denn als sich ein Zeuge einmischte, floh der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof, verfolgt von dem Opfer und der alarmierten Polizei.

Eine Streife nahm den Wedeler schließlich am Bahnhof vorläufig fest. Im Gegensatz zur Beute wurde das Messer bislang nicht gefunden. Die Ermittlungsgruppe Jugend sucht weitere Zeugen und bittet unter 04101/2020 um Hinweise. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht freigelassen.