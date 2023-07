Polizei Elmshorn: Brandanschlag auf Mercedes SUV – Auto ist Totalschaden

Feuerwehrleute löschen ein brennendes Auto: In Elmshorn ist es am Sonnabend zu einem Brandanschlag auf einen Mercedes gekommen. (Symbolfoto)

Elmshorn. Ein Mercedes-SUV ist am Sonnabend in Elmshorn offenbar Ziel eines Brandanschlags geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Nibelungenring zu dem Brand der Mercedes ML 270. Eine Brandstiftung sei wahrscheinlich.

Nach ersten Erkenntnissen entdeckte eine Zeugin um 0:06 Uhr den Brand des Fahrzeuges. Erste Ermittlungen der Polizei begründeten umgehend den Verdacht, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln dürfte. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Polizei Elmshorn: Brandanschlag auf Mercedes SUV – Auto nur noch Schrottwert

Zum Sachschaden können seitens der Polizei noch keine Aussagen getätigt werden. Nach vorsichtiger Einschätzung dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden des SUV handeln.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121/8030 entgegen.