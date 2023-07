Fatma Aydemir: Bestseller-Autorin liest ihren Roman „Dschinns“ in Elmshorn

Elmshorn. Das Buch „Dschinns“ wird vom 18. bis 23. September im Mittelpunkt der Elmshorner Lesetage stehen. Zum Programm der diesjährigen Auflage von „Elmshorn liest“ gehören Lesungen, Geschichten, Kulinarisches, Musik und natürlich als besonderer Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe die Lesung mit der Autorin Fatma Aydemir.

Am kommenden Montag, 10. Juli, beginnt der Ticketverkauf für die teils stark nachgefragten Veranstaltungen. Die Tickets für die Lesung sind ausschließlich über die Theaterkasse, Königstraße 56, in Elmshorn zu erhalten. Denn genau dort wird die Autorin auch auftreten. Die Karten für die übrigen Veranstaltungen können wie gewohnt in der Buchhandlung Heymann, Damm 4, gekauft werden.

Elmshorn liest den Roman „Dschinns“ von Fatma Aydemir

Die Romane von Fatma Aydemir sind mit Preisen ausgezeichnet worden. Ihr Debütroman „Ellbogen“ erhielt den Klaus-Michael-Kühne sowie den Franz-Hesse-Preis. Ihr aktueller Roman „Dschinns“ wurde mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet. Dieses Buch beschreibt die Geschichte einer türkischen Familie.

Neben Generationskonflikten in der Familie spielen Themen wie Herkunft, Identität und Geschlecht eine zentrale Rolle. Der Roman spielt Ende der 1990er-Jahre und in der Gegenwart, die ohne diese Geschichten nicht zu verstehen ist.

Fatma Aydemir ist Journalistin und Schriftstellerin. Bei der Veranstaltung „Elmshorn liest“ dreht sich alles um ihr Buch „Dschinns“.

Foto: Jens Kalaene / picture alliance/dpa

Fatma Aydemir wuchs in einem Vorort von Karlsruhe auf. Ihre Großeltern kamen als türkische Gastarbeiter nach Deutschland, als ihre Eltern Teenager waren. Sie selbst studierte Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main. Seit 2012 lebt Aydemir in Berlin und arbeitet als Redakteurin bei der Tageszeitung taz.

Das Programm zu Elmshorn liest in der Übersicht

Zur Einstimmung auf die Lesetage bietet Dozentin Beate Winkler an der Volkshochschule Elmshorn, Bismarckstraße, am Freitag, 8. September, von 17 bis 20 Uhr, am 9. September, von 10 bis 15 Uhr und am 10. September, von 11 bis 12 Uhr einen Vorleseworkshop an. Kosten: 30 Euro. Es wird um Anmeldung unter 04121/23 13 05 oder vhs@elmshorn.de gebeten.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am Montag, 18. September, um 20 Uhr in der Buchhandlung Heymann, Damm 4 durch Bürgervorsteher Andreas Hahn. Anschließend liest Joszi Sorokowski aus „Dschinns“. Das Duo Fiero e Carino (Sophia Hühnert und Matthias Wichmann) sorgt für Musik und es werden türkische Snacks gereicht. Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Junge Stimmen lesen“ heißt es am Dienstag, 19. September, von 19 Uhr an im Torhaus Elmshorn, Probstendamm 7. Junge Menschen lesen Passagen aus dem Roman und gestalten eigene Gedanken und Texte zu dem Buch. Vorgesehen sind die Poetry-Slammer Hanna Werner und Silvio Höns. Ergänzt wird das Programm durch die Vorleserinnen Leonie Wichmann und Eyske Balwanz. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Matthias Wichmann auf der Saz. Eintritt: 5 Euro.

Lesungen rund um „Dschinns“ von Fatma Aydemir in Elmshorn

Heimat, Herkunft und Glaube – wie prägen und beeinflussen sie unser Leben? Wie lassen sich Brücken bauen und Lücken schließen zum gegenseitigen Verständnis in Familien mit Migrationshintergrund? Um diese Fragen dreht sich die Veranstaltung am Mittwoch, 20. September, von 19 Uhr an im Elmshorner Ruderclub, Wisch 30.

Dr. Ernst Thies führt ein in das Buch „Dschinns“. Dr. Peter Gabrielsson beleuchtet es historisch. Es lesen Renate Janzen und Claus Carstens. Bei einem Imbiss in der Pause ist Gelegenheit, sich über die Hintergründe des Buchinhaltes auszutauschen. Durch das Programm führt Christa Inselman. Eintritt: 5 Euro.

Buchcover Fatma Aydemir Dschinns Roman

Foto: Hanser Verlag

„Zuhause weit weg – Heimat in der Ferne“ lautet der Titel der Veranstaltung in der Stadtbücherei, Königstraße 56, am Donnerstag, 21. September, 19 Uhr. Es lesen Kerstin Rocholl und Martina Wichmann – aus dem Buch und Erfahrungsberichte. Musik kommt von Julian Loop, Matthias Wichmann und Schüler der Bismarckschule Elmshorn. Eintritt: 5 Euro.

Lesung und kulinarischer Abend in Elmshorn

„Elmshorn liest – Kulinarisch“ heißt es am Donnerstag, 21. September, 19 Uhr. Dahinter verbirgt sich ein kulinarischer Abend mit Michael Pinetzki in der Theatergaststätte, Klostersande 30. Das Essen ohne Getränke kostet 30 Euro.

Silke Cords, Holger Niemann und Matthias Wichmann lesen am Freitag, 22. September, von 15 Uhr an im Roten Pavillon (Klinikum Elmshorn, Agnes-Karll-Allee 2) aus „Dschinns“. Der Eintritt ist frei.

Helmut Heyen liest am Freitag, 22. September, von 19 Uhr an in der Stiftskirche, Friedensallee/Ecke Ost-West-Brücke, aus dem Buch. Von 18 Uhr an ist ein kleiner Bücherflohmarkt in der Kirche geöffnet und es gibt musikalisches Rahmenprogramm. Eintritt: 5 Euro.

Fatma Aydemir kommt für Lesung nach Elmshorn

Zum Abschluss der Elmshorner Lesetage wird am Sonnabend, 23. September, von 13 Uhr an als Highlight die Autorin Fatma Aydemir im Elmshorner Stadttheater, Klostersande 30, aus ihrem Buch „Dschinns“ vorlesen. Erster Stadtrat Dirk Moritz gegrüßt die Autorin. Jann Roolfs moderiert den Abend. Für Musik sorgen Matthias Wichmann und Schüler der Bismarckschule Elmshorn. Eintritt: 10 Euro.