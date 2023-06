Kripo Pinneberg: Polizeihund erschnüffelt bei Trickdieb zehntausende Euro

Ellerbek/Pinneberg. Sein Name ist Tio – und er ist ein echter Held auf vier Pfoten. Denn mit tatkräftiger Unterstützung seiner tierischen Spürnase ist der Polizei in Pinneberg die Aufklärung eines Verbrechens gelungen. Nachdem es am Dienstag in Ellerbek zu einem Trickdiebstahl gekommen ist, bei dem der Geschädigte mehrere zehntausend Euro verlor, hat Tio das Diebesgut erschnüffelt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte in Ellerbek um 20 Uhr von einem vermeintlichen Kaufinteressenten für sein Auto an der Anschrift Bei der Kirche aufgesucht. Während der Mann und die zwei späteren Täter ins Gespräch kamen, bat einer der vermeintlichen Kaufinteressenten um Einblick in die Fahrzeugpapiere.

Spürnase der Kripo: Polizeihund erschnüffelt einen zehntausende Euro bei Trickdieb

Nachdem der Rentner sein Haus betrat, um nach den Papieren zu schauen, folgten ihm beide Personen. Doch im Haus fand der Rentner die Papiere nicht, weshalb die beiden Personen das Haus des Rentners auch wieder verließen – vermeintlich unverrichteter Dinge. Aber noch am selben Abend stellte der Geschädigte den Diebstahl von mehreren Tausend Euro fest.

Erst durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei in Pinneberg konnten die Ermittler nun einen 53-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln, und zwar in Buxtehude. Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe mit Unterstützung der Landespolizei Hamburg sowie Tio, einem ausgebildeten Rauschgift- und Geldspürhund der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg, die Wohnanschrift auf der Südseite der Elbe.

Trickdiebstahl: Zweiter Täter muss noch ermittelt werden

Mit Hilfe der Spürnase des „vierbeinigen Kollegen“ konnte das Stehlgut schnell gefunden werden. Während der Tat fanden die Ermittler zudem noch Schmuck aus einer anderen Tat. Die Ermittlungen zu der zweiten Person dauern nach Polizeiangaben noch an. Das Stehlgut im mittleren fünfstelligen Bereich wurde sichergestellt. Der 53-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.