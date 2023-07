Polizei: Brutale Diebe schlagen etlich Scheiben von Autos in Elmshorn ein

Nacht voller Kriminalität in Elmshorn. Einbrecher scheitern zudem an Scheibe eines Juweliers. Auch Apotheke und Café waren betroffen.

Elmshorn. Vier Autos mit eingeschlagenen Scheiben, ein beschädigtes Schaufenster eines Juweliers und Einbrüche in ein Café sowie eine Apotheke – das ist die Bilanz der Nacht zum Donnerstag in Elmshorn. Dort trieben offenbar Kriminelle ihr Unwesen und hatten es auf vermeintlich leichte Beute abgesehen.

An der Marktstraße versuchten die Täter in einen Juwelier einzubrechen, die standhafte Schaufensterscheibe machte ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Tat dürfte sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, ereignet haben.

Elmshorn: Kriminelle schlagen Scheiben von mehreren Autos ein

Bei einem weiteren Einbruchsversuch in eine Apotheke an der Königstraße hatten die Kriminellen mehr Erfolg. Dort erbeuteten sie nach Polizeiangaben Bargeld. Um kurz nach 4 Uhr drang zudem ein Unbekannter in ein Café an der Julius-Leber-Straße ein und durchsuchte die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Im Parkhaus Wedenkamp wurden laut Polizei vermutlich in derselben Nacht die Scheiben von drei Autos beschädigt. Am Donnerstag zwischen 14 und 20.30 Uhr war zudem ein Audi auf dem Parkdeck am Steindammpark betroffen. Auch hier ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Kripo ermittelt in allen Fällen und bittet unter 04121/8030 um Hinweise.