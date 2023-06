Elmshorn. Eine alte kriminelle Masche erfährt gerade in Elmshorn eine Renaissance. Denn wie die Kriminalpolizei der Stadt mitteilt, haben sich in den vergangenen Tagen Handtaschendiebstähle aus Fahrradkörben gehäuft. Besonders ältere Radfahrer seien im Visier der meist sehr jungen Täter. Nach fünf Taten warnt die Polizei eindringlich.

Die aktuellste Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Hamburger Straße/Langelohe. Dort soll ein etwa 16-Jähriger die Handtasche einer 63-Jährigen aus ihrem Fahrradkorb gestohlen haben. Der Jugendliche trug schwarze Sachen und eine Mütze.

Diebstahlserie in Elmshorn: Jugendliche machen Jagd auf ältere Radfahrer

Schon am Sonnabend war es gegen 19 Uhr an der Daimlerstraße zu einer solchen Straftat gekommen. Einer 84 Jahre alten Frau wurde die Einkaufstasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen. Der auf einem Fahrrad flüchtige Täter soll ebenfalls etwa 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine kurze Hose und Unterhemd, beides in Tarnfarben.

Am Mittwoch zuvor fuhr ein etwa 14-Jähriger um 16:14 Uhr am Lupinenweg an einer 78-jährigen Radfahrerin vorbei und stahl ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb. Der Täter hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Kurz vor 22 Uhr stahl ein blonder, hagerer Mann zwischen 20 und 25 Jahren dann auch noch den Turnbeutel einer 69-Jährigen am Steindamm aus ihrem Fahrradkorb.

Vorgehensweise: Täter nutzen die Arglosigkeit der älteren Opfer aus

Am Dienstag wurde eine 76-Jährige zwischen 14:30 und 15 Uhr am Mühlendamm zum Opfer. Der Elmshornerin wurde ebenfalls die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen, offenbar von einen jungen Mann, der sie mit einem Fahrrad überholt hatte.

Die Vorgehensweise der jungen Diebe lasse darauf schließen, dass die Täter die Arglosigkeit der zumeist älteren Opfer nutzen. Der Schwerpunkt der Diebstähle liege an der Hamburger Straße und insbesondere am Steindamm.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diebstahl aus Fahrradkörben: Diese Tipps gibt die Polizei

Darum mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät, Taschen nicht ungesichert im offenen Fahrradkorb zu transportieren. Geldbörsen oder Smartphones sollten möglichst nah am Körper, in den vorderen Hosentaschen oder in Innentaschen der Kleidung getragen werden, um es Dieben so schwer wie möglich zu machen.

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht in allen Fällen weitere Zeugen und bittet unter 04121/8030 um Hinweise.