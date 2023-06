Halstenbek/Quickborn/Barmstedt. Sie hatten ordentlich getankt, aber bestimmt kein Benzin: Drei teils völlig betrunkene Fahrzeugführer hat die Polizei am Mittwoch im Kreis Pinneberg aus dem Verkehr gezogen. Unrühmlicher Spitzenwert waren drei Promille, unter deren Einfluss ein Transporterfahrer seinen Wagen durch Schenefeld und Halstenbek gelenkt hat.

Dort, in Schenefeld, bemerkte am Abend ein anderer Verkehrsteilnehmer die merkwürdige Fahrweise des Transporterfahrers. Der Zeuge klemmte sich hinter den Wagen, alarmierte die Polizei und gab laufend den Standort des Fahrzeugs durch. Am Luruper Weg in Halstenbek wurde die Trunkenheitsfahrt von einem Streifenwagen gestoppt.

Halstenbek: Drei Promille! Polizei greift völlig betrunkenen Fahrer auf

Neben Atemalkoholgeruch bemerkten die Beamten auch eine leere Bierflasche und mehrere leere „Flachmänner“ im Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab drei Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung von 300 Euro entgegen, da der 53-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Schon zuvor meldete ein Tankstellenkunde in Quickborn den Verdacht, ein Skoda-Fahrer könnte zu tief ins Glas geschaut haben. Kurz nach 14 Uhr verließ der Fahrer offenbar auffällig schwankend die Tankstelle, um in ein Quickborner Schnellrestaurant abzubiegen. Eine Streife der Polizeistation Quickborn stellte bei dem 59-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille fest und ordnete bei dem Quickborner die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Radfahrer stürzt gegen Haus und BMW – und macht die Polizei auf sich aufmerksam

Am Abend wurde gegen 20.30 Uhr noch einbetrunkener Radfahrer in Barmstedt auffällig, als er an der Großen Gärtnerstraße erst gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen BMW stürzte. Der 51 Jahre alte Barmstedter verletzte sich nicht nur leicht, er entfernte sich auch, als er mitbekam, dass die Polizei alarmiert wurde.

Bei der Überprüfung an seiner Wohnung maßen die Beamten dann einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille, ein Urintest schlug auch auf THC an. Konsequenz: die Entnahme einer Blutprobe. Allen drei Fahrern drohen jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

