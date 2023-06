Polizei Elmshorn: Zwei Männer attackieren ihren Bekannten (18) an der Ampel

An einer Ampel in Elmshorn attackierten zwei Männer einen Bekannten – wohl, um Streitigkeiten zu beenden. Die Polizei nahm beide Tatverdächtigen in Gewahrsam. (Symbolbild)

Elmshorn. Offenbar wollten sie einen schon länger währenden Streit endgültig beenden: Zwei Männer im Alter von 17 und 42 Jahren haben am Mittwochnachmittag in Elmshorn an der Kreuzung Steindammpark/Gooskamp einen 18-Jährigen überfallen. Da sich Opfer und Täter kannten, wurden die beiden Tatverdächtigen noch am selben Tag in Gewahrsam genommen.

Nach Polizeiangaben lauerten die beiden Tatverdächtigen dem 18 Jahre alten Opfer aus Elmshorn gegen 15.35 Uhr im Bahnhofsumfeld auf. Auf ihren Rädern stellten sie sich dem Fußgänger an der Ampel in Richtung Gooskamp in den Weg.

Polizei Elmshorn: Zwei Männer überfallen ihren Bekannten (18) an der Ampel

Während der ältere Radfahrer sich vor den Fußgänger stellte, soll der jüngere Radfahrer von hinten versucht haben, ihm seine Umhängetasche vom Oberkörper zu reißen. Der Geschädigte ergriff die Flucht in Richtung Bahnhof.

Da das Opfer die Täter kannte, konnten Beamte die beiden Tatverdächtigen noch während der Anzeigenaufnahme an ihrer Wohnanschrift aufgreifen. Die beiden Männer sperrten sich zwar, wurden aber dennoch mit zum Revier genommen.

Strafverfahren wegen versuchten Raubs und Widerstands eingeleitet

Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen versuchten Raubs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden Tatverdächtigen wieder. Wie sich herausstellte, sind wohl länger andauernde Streitigkeiten der Hintergrund der Attacke.

Die Ermittlungsgruppe Jugend sucht nun weitere Zeugen und bittet unter 04121/8030 um Kontaktaufnahme.

