Polizei Pinneberg: Autodiebe stehlen 15.000 Euro teuren Truck vom Straßenrand

Der auffällige Geländewagen war am Heideweg geparkt und verschwand binnen einer Woche. Die Polizei sucht nach Zeugen in dem Fall.

Einen Pick-Up wie diesen Ford Ranger haben Autodiebe in Appen gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Fall.

Appen. Ein relativ auffälliges Fahrzeug haben Kriminelle in Appen gestohlen. Der wuchtige Ford Ranger, ein Pick-Up nach amerikanischem Vorbild, hat einen Zeitwert von etwa 15.000 Euro. Zu dem Fall werden nun Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Geländewagen irgendwann zwischen dem 20. Juni und dem 27. Juni gestohlen worden. Der Pick-Up mit Pinneberger Kennzeichen parkte in diesem Tatzeitraum am Heideweg in Appen.

Polizei Pinneberg: Autodiebe stehlen 15.000 Euro teuren Ford Pick-Up in Appen

Bei dem entwendeten Fahrzeug der Marke Ford handelt es sich um einen sogenannten offenen Pritschenwagen, besser bekannt als Pick-Up. In Nordamerika wird diese Gattung einfach Truck genannt. Die Fahrzeuge basieren meist auf Geländewagen oder SUV. Sie sind dort nicht nur Nutzfahrzeuge, sondern werden als normale Pkw, mitunter auch als Freizeitautos bis hin zum Statussymbol eingesetzt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen bei diesem Autodiebstahl übernommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen