Der absolut unbelehrbare 19-jährige Wiederholungstäter bespuckte auch Polizisten. Einen Beamten verletzte er sogar am Knie.

Bundespolizisten mussten am Bahnhof Elmshorn einen 19 Jahre alten Mann aus einem Zug ziehen. Er hatte eine Zugbegleiterin gehauen und sich dann verbarrikadiert. (Symbolfoto).

Bahnhof Elmshorn Aggressiver Zuggast boxt – und verschanzt sich in Bord-WC

Elmshorn. Er spuckte, trat und rastete völlig aus, doch seiner Festnahme entging er auch nicht durch die Flucht auf die Zugtoilette. Am Dienstagvormittag wurden Elmshorner Bundespolizisten zu einem Einsatz in einen Zug von Neumünster nach Hamburg gerufen. Offensichtlich gab es heftigen Streit zwischen dem Zugpersonal und einem Reisenden.

Im Bahnhof Elmshorn übernahmen die Beamten den Fall. Dabei kam heraus, dass eine Zugbegleiterin von einem jungen Mann ohne Fahrkarte angegriffen wurde. Erst schlug er die Frau in den Bauch, dann schloss er sich auf der Zugtoilette ein.

Die Beamten mussten am Bahnhof die Toilettentür öffnen und den jungen aggressiven Mann mit zur Dienststelle nehmen. Die routinemäßige Überprüfung des Täters ergab diverse Fahndungsnotierungen wegen Widerstands- und Diebstahlsdelikten. Daraufhin erfüllte 19-Jährige die in ihn gesetzten Erwartungen – und fing an, die Beamten zu beleidigen und zu bespucken.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten im Schuh eine geringe Menge Kokain. Wegen der vergangenen Delikte und der vermehrten Widerstandshandlungen wurde ein „beschleunigtes Verfahren“ gegen ihn angestrebt. Die Strafe soll dabei gewissermaßen sofort folgen.

Nach seiner Schnellverurteilung tritt der Mann um sich

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde vom Amtsgericht Untersuchungshaft angeordnet. Wieder griff der Mann daraufhin die Bundespolizisten an. Ein Beamter wurde am Knie verletzt. Jetzt muss sich der Täter wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.