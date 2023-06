Hörnerfest: Subway to Sally rocken das Mittelalter-Spektakel bei Elmshorn

Beim 16. Hörnerfest, das an diesem Donnerstag beginnt, treten Subway to Sally als Headliner auf.

Brande-Hörnerkirchen. Was für die Fans der Metal-Szene das Wacken Open Air als die erste Adresse darstellt, ist für die Liebhaber der Mittelalter-Rockmusik hier im Norden das Hörnerfest. Am kommenden Wochenende steigt zum 16. Mal das Open-Air-Spektakel auf der Schierenhöh-Wiese am abgebrannten Bauernhof in Brande-Hörnerkirchen – schon Donnerstag geht es los.

Von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonnabend, 1. Juli, treten dort rund 30 Bands und Gruppen auf. Wie schon im vorigen Jahr erstreckt sich das Hörnerfest wieder über drei Tage. Motto des Veranstalters „Hoch die Hörner.“ Der Besuch des Mittelaltermarktes mit etwa 40 Handwerkern und Händlern ist frei.

Festival: Spektakel mit Musik – Subway to Sally spielen beim Hörnerfest

„Das Konzept, Extrem-Metal und Mittelalter zu kombinieren, hat sich bewährt“, sagt Veranstalter Thomas Tegelhütter, der 2006 auf seinem gepachteten Bauernhof im Nordwesten des Kreises das Mittelalter-Open-Air-Festival zum ersten Mal auf die Beine stellte.

Matratzensurfen? Offenbar gar kein Problem bei 16. Hörnerfest 2023 in Brande-Hörnerkirchen.

Foto: Thomas Tegelhütter / Burkhard Fuchs

Damals, bei der Premiere, seien etwa 100 Zuhörerinnen und Besucher zum Hörnerfest gekommen. Inzwischen würden es gut 1000 Leute sein, die zum Großteil jedes Jahr da sind, sagt Tegelhütter über die Entwicklung.

Beim Hörnerfest kann man neben der Live-Musik altes Handwerk bestaunen

Die Faszination für das Mittelalter sei ungebrochen und erfreue sich steigender Beliebtheit. „Zu erleben und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben, beeindruckt die Leute.“

Beim Hörnerfest könnten sie neben der Live-Musik altes Handwerk bestaunen, sich von Gauklern unterhalten lassen und sich im Bogenschießen, Axt- oder Messerwerfen versuchen, erklärt Veranstalter Tegelhütter das Besondere am Hörnerfest. „Hier herrscht eine familiäre Atmosphäre.“

Bands aus ganz Europa haben sich angesagt

Die Bands kommen aus ganz Europa in das kleine Dorf im Nordwesten des Kreises Pinneberg. Highlight sei die Gruppe Subway to Sally, die sich vor 30 Jahren in Potsdam gegründet hat und sonst eher in den großen Städten auftritt.

Mittelalter mit altem Handwerk und folkloristischer Metal-Musik steht im Mittelpunkt: Auch die Folk Dandies sind dabei.

Foto: Thomas Tegelhütter / Burkhard Fuchs

„Eigentlich ist die Bühne bei uns etwas zu klein für sie“, sagt Tegelhütter stolz, dass es ihm gelungen ist, die Folk-Metal-Band mit gälischen Einflüssen in den Norden gelockt zu haben. Die Potsdamer werden den Konzertreigen am späten Freitagabend ab 22.20 Uhr bis nach Mitternacht beschließen.

Das ist der Zeitplan für die Bands beim Hörnerfest

Es treten aber auch Bands aus Italien (Calico Jack, Freitag, 13.15 Uhr, und Windrose, Sonnabend, 21.25 Uhr), Tschechien (Deloraine, Five Leaf Clover, beide am Donnerstag, und Nemuer, Sonnabend, 20 Uhr), Dänemark (Vandsind, Freitag, 12 Uhr), Finnland (Vermilia, Donnerstag, 16.10 Uhr), Holland (Vanaheim, Freitag, 16 Uhr, Mourning Wood, Sonnabend, 13.10 Uhr), Schweiz (Koenix, Sonnabend, 18.25 Uhr), Polen (Lyrre, Donnerstag, 17.25 Uhr), England (Red Rum, Sonnabend, 15.30 Uhr), Mongolei (Uuhai, Donnerstag, 20 Uhr und Schweden (Garmarna) auf.

Letztere gelten als „die Urväter der Mittelaltermusik“, sagt Tegelhütter. Sie werden am Donnerstag das Programm gegen Mitternacht beschließen. Aus deutschen Landen sind unter anderen Tanzwut aus Berlin (Freitag 20.20 Uhr) und Corvus Corax aus Ostdeutschland (Sonnabend, 23.10 Uhr) dabei.

Hörnerfest: Was es kostet, wo es noch Karten gibt

Der Eintritt kostet für alle drei Tage 69 Euro an der Abendkasse. Vorverkauf über das Internet ist nicht mehr möglich. Wer nur einen Tag das Hörnerfest besuchen möchte, muss 30 bis 40 Euro Eintritt bezahlen. Die Bands spielen am Donnerstag ab 15 Uhr und Freitag und Sonnabend bereits ab 12 Uhr, bis jeweils bis nach Mitternacht.

Auch die Band Tanzwut ist beim Hörnerfest am Start.

Foto: Thomas Tegelhütter / Burkhard Fuchs

Zelten ist auf den Wiesen um das Festivalgelände herum möglich. Allerdings ist wegen der Dürre das Grillen oder offenes Feuermachen nicht erlaubt, betont der Veranstalter.

„Auch beim Rauchen ist höchstmögliche Vorsicht geboten, der Untergrund ist extrem trocken, Feuer breiten sich in Sekundenschnelle aus.“ Der Mittelaltermarkt und die Marktbühne mit Feuershows sind auch ohne Eintrittsgeld zu besuchen. Die genaue Adresse lautet: Schierenhöh 13 in Brande-Hörnerkirchen.