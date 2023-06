Polizei Elmshorn: Überfälle auf Spielhallen – Kripo nimmt Serientäter fest

Spielhallen mit den typischen Spielautomaten waren in Elmshorn zuletzt immer wieder das Ziel von Überfällen. Nun wurde der mutmaßlicher Täter festgenommen. (Symbolbild)

Elmshorn. Nach mehreren Raubüberfällen auf Spielhallen in Elmshorn ist der Kriminalpolizei ein Ermittlungserfolg gelungen. Die Beamten kamen einem 31-Jährigen aus Itzehoe auf die Spur und nahmen ihn fest.

Am 20. Juni schlug der mutmaßliche Täter an der Panjestraße in Elmshorn zu, dort überfiel der Tatverdächtige eine Spielhalle, bedrohte eine Angestellte mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld.

Elmshorn: Spielhallenräuber festgenommen – Kripo klärt Raubserie auf

Wenige Tage später, am 25. Juni, überfiel er dieselbe Spielhalle. Gegen 1.53 Uhr betrat der Verdächtige die Spielhalle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte verstaute die Beute in einem Beutel, der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung.

Schon am darauffolgenden Tag eignete sich eine weitere tat am Elmshorner Flamweg. Dort betrat eine männliche Person die Spielhalle und bedrohte auch in diesem Fall die Kassiererin mit einem Messer. Ein anwesender Gast redete auf den Täter ein, woraufhin der Mann die Spielhalle ohne Beute verließ.

Elmshorn: Itzehoer soll für drei Spielhallenüberfälle verantwortlich sein

Nun konnten die Beamten der Kripo Elmshorn die Identität des mutmaßlichen Täters feststellen. Es handelt sich um einen 31-Jährigen aus dem Großraum Itzehoe. Er gilt als dringend tatverdächtig und dürfte laut Kripo für alle drei Taten in Betracht kommen.

Die Beamten führten den Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe am Dienstag einem Haftrichter vor, der aufgrund einer Flucht- und Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erließ.

Elmshorn: Polizei sucht Zeugen eines Spielhallenraubes

Der Beschuldigte muss sich nun wegen mehrerer Raubstraftaten vor Gericht verantworten müssen, er wurde zunächst in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen sind indes noch nicht abgeschlossen.

Für die Tat am 25. Juni in der Spielhalle an der Panjestraße in Elmshorn, suchen die Beamten der Polizei noch Zeugen, die anwesend waren oder den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04121/8030 entgegen.