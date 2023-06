Wahl in Pinneberg: Neuer Kandidat will überraschend Bürgermeister werden

Urte Steinberg geht in Ruhestand. Bislang gibt es vier Anwärter für die Wahl im Oktober. Einer ist Mitglied bei Buntes Pinneberg.

Will offenbar Bürgermeister in Pinneberg werden: Bei einer Fahrrad-Demo zum bundesweiten Aktionstag „Verkehrswende jetzt - Autobahn stoppen“ vor zwei Jahren sprach Jörg Heuer als ADFC-Mitglied vor der Pinneberger Drostei.

Wahl Pinneberg Neuer Kandidat will überraschend Bürgermeister werden

Pinneberg. Mit Jörg Heuer hat sich noch ein weiterer Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Pinneberg aus der Deckung gewagt. Er hatte am Sonnabend auf dem Wochenmarkt für sich Unterschriften gesammelt. Denn für eine erfolgreiche Bewerbung braucht es entweder die Nominierung einer Partei oder ausreichend Unterschriften.

In Pinneberg müssen 175 Unterschriften von Wahlberechtigten vorlegen. Damit sind es insgesamt vier Kandidaten, die sich für das höchste Amt im Rathaus bewerben. Gewählt wird am 8. Oktober.

Bürgermeisterwahl in Pinneberg: Jörg Heuer will Bürgermeister werden

Jörg Heuer ist Mitglied der Partei Buntes Pinneberg und wagt die Bewerbung, ohne bislang die Fraktion im Rücken zu haben. Er war am Dienstag für Nachfragen nicht zu erreichen. „Es ist Jörg Heuers Entscheidung. Die Fraktion hat darüber noch nicht gesprochen“, sagt Manfred Stache, der gemeinsam mit Sandra Hollm an der Fraktionsspitze steht.

„Wir haben in der Vergangenheit auch als Grüne & Unabhängige nie eine Empfehlung ausgesprochen“, sagt Fraktionsvorsitzender Stache. „Wir werden uns alle Kandidaten anschauen.“ Man sei dabei, ein paar Fragen zusammenzutragen, die auf Pinneberg zugeschnitten seien.

Am Montag sei Fraktionssitzung, aber eine Entscheidung werde an dem Tag sicher noch nicht fallen, so Stache. „Bis zur Wahl haben wir ja auch noch viel Zeit und müssen nichts übers Knie brechen.“ Bei der Bürgermeisterwahl gehe es nicht um das Parteibuch, sondern mit welchen Zielen jemand antrete.

Wahl in Pinneberg: Marco Bröcker ist Kandidat für Bürgermeisteramt

Vergangene Woche war auch bekannt geworden, das sich Marco Bröcker (CDU), Leiter des Büros der amtierenden Bürgermeisterin Urte Steinberg, zur Wahl stellt. Er war von der CDU gefragt worden und ist mit den Fraktionen derzeit noch im Gespräch. Daneben bewirbt sich ein weiterer Kandidat aus Pinneberg und einer aus Nordrhein-Westfalen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Urte Steinberg (parteilos) geht mit Ablauf des 9. Januar 2024 in den Ruhestand. Sie hatte um vorzeitige Entlassung gebeten, dem der Hauptausschuss Anfang März zugestimmt hatte. Die Amtszeit der 64-Jährigen würde offiziell erst ein Jahr später, am 9. Januar 2025, enden.

Bürgermeisterwahl in Pinneberg: Urte Steinberg seit 2013 im Amt

Die Rathauschefin war im November 2012 als gemeinsame Kandidatin von CDU mit SPD mit 57,46 Prozent der Stimmen gewählt worden. Ihr Amt trat sie dann offiziell im Januar 2013 an. 2018 setzte sie sich bei ihrer Wiederwahl mit 72,5 Prozent der Stimmen gegen den indischstämmigen Taxifahrer Jitendra Sharma durch.