Weinfest in Pinneberg 2023 startet: Vier Tage mit edlen Tropfen und Musik

Vor der Drostei stehen genussvolle Tage und fröhliches Beisammensein an. Am Donnerstag wird das Weinfest eröffnet. Das erwartet Gäste.

Pinneberg. An vier Tagen präsentieren 14 Winzer aus ganz Deutschland ihre edlen Weine und Sekte auf dem Platz vor der barocken Drostei. Passend dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette, Flammkuchen und Käseplatten. Für weinseelige Stimmung sorgen auch Musiker, die sich unter die Besucher mischen.

Das 30. Pinneberger Weinfest wird an diesem Donnerstag, 29. Juli, um 18 Uhr traditionell durch Bürgermeisterin Urte Steinberg, Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk und dem Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg eröffnet. Organisiert wird das Spektakel unter freiem Himmel von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg.

30. Weinfest in Pinneberg – mit Live-Musik aus Hamburg

Das sind die Sieger vom Weingut Feser.

Foto: WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V.

Um 19 Uhr tritt die Live-Band 8 to the bar auf. Die Kombo aus Hamburg steht für Boogie Woogie, Blues und Oldies. Es darf gern mitgesungen werden. An den anderen drei Tagen ist das Weinfest am Freitag, 30. Juni, von 18 bis 0 Uhr, am Sonnabend, 1. Juli, von 14 bis 0 Uhr, sowie am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Produktvielfalt reicht vom leichten Sommerwein, über schweren im Eichenfass gereiften Rotwein und prickelnden Sektsorten bis hin zum starken Trester. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei, versprechen die teilnehmenden Winzer.

Aber auch Biertrinker kommen nicht zu kurz. Es wird einen Bierstand geben. Egal ob Bier oder Wein – wer eine Grundlage schaffen will, kann zwischen Wurst, Schinken, Ofenkartoffel und weiteren Leckereien wählen. Der süße Jieper kann mit Softeis oder Crêpes gestillt werden.

Weinkönigin besucht das Pinneberger Weinfest am Sonnabend

Am Freitag von 18 Uhr an werden die diesjährigen Siegerweine vorgestellt. Im Jahr 2023 wurden demnach vier Weine prämiert, in den Jahren zuvor waren es stets drei. Und das sind schon mal die Sieger auf dem Papier: Vom Weingut Feser der Pinneberger Weißwein „Sommerglück“ und der Sauvignon Blanc. Vom Weingut Kaiserberghof kommt der der Rotwein Cabernet Sauvignon-Merlot und der Jubiläumswein Weißer Burgunder.

Weinkönigin der Kreisstadt ist nach wie vor Celina Bolduan (23). Sie wurde auf dem Weinfest im vergangenen Jahr für zwei Jahre gekrönt und hatte das Amt von Vorgängerin Franziska Krieger übernommen. Am Sonnabend ist Weinkönigin Bolduan auch auf dem Weinfest vertreten.

Ein Bild vom Weinfest 2022: die neue Weinkönigin Celina Bolduan (l.) und Vorgängerin Franziska Krieger (2020 bis 2022) vor der Drostei in Pinneberg.

Foto: Frederik Büll

Zusätzlich lässt ein musikalisches Programm an allen vier Tagen Stimmung aufkommen. Wie in den vergangenen Jahren gibt es Walking Acts. Das heißt, die Musiker mischen sich unter die Besucher anstatt auf einer Bühne zu stehen. Gerrit Hoss singt Freitag von 18.30 Uhr an Songs von den Beatles, Marius Müller-Westernhagen, Bryan Adams – alles von aktuellen Hits der Charts bis Hans Albers, auf Hochdeutsch und Platt.

Weinfest in Pinneberg: Freier Eintritt, aber ohne verkaufsoffenen Sonntag

Am Tag drauf unterhält der Berliner Dominic Möws von 16.30 Uhr an mit Gitarre und Gesang. Das Repertoire reicht von sonnigen Melodien über Balladen bis zu Rocknummern. Am Sonntag spielt dann die Akustik-Cover-Band Ten to Go von 14.30 Uhr an. Sie gibt aktuelle Radiohits in neuem Gewand zum Besten.

Beim Weinfest Pinneberg stehen die Musiker nicht auf einer Bühne – sie mischen sich unter die Besucher.

Foto: WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V.

Der Eintritt zum Weinfest ist frei. Anders als auf der Seite des Stadtmarketing angekündigt, wird es allerdings keinen verkaufsoffenen Sonntag in Pinneberg geben. Der ist dafür in Hamburg geplant. In der Innenstadt, der HafenCity, aber auch in Stadtteilzentren und Shoppingcentern öffnen die Geschäfte an diesem 2. Juli von 13 bis 18 Uhr.