Laden an der Bahnhofstraße steht mitten in der Nacht in Flammen. Polizei geht am Morgen danach von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

An der Bahnhofstraße in Pinneberg ist es zu einer Brandstiftung gekommen. Ein Friseursalon ist dabei nahezu ausgebrannt.

Pinneberg. Scheiben klirrten, Männer flüchteten: In der Nacht zum Dienstag hat es offenbar einen Brandanschlag auf einen Pinneberger Friseurladen gegeben. An der Bahnhofstraße stand gegen 2 Uhr das Ladengeschäft in Flammen, die Bewohner in den darüber liegenden Wohnungen konnten sich retten. Sie hätten davor einen lauten Knall gehört und Männer weglaufen sehen, so die Polizei. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

Der Alarm erreichte die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg mitten in der Nacht. Kurz nach 2 Uhr meldete die Leitstelle einen Gebäudebrand an der Bahnhofstraße. 20 Retter in sechs Fahrzeugen machten sich auf den Weg an den Brandort. Dort stand tatsächlich ein Friseurgeschäft in Flammen – offenkundig angezündet von bisher noch unbekannten Tätern.

Feuer Pinneberg: Brandanschlag auf Friseur – Bewohner hören lauten Knall

Nach einer ersten Erkundung des Fahrzeugführers ging ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Nach einer weiteren Begutachtung der Lage konnte zumindest für alle Anwohner die darüberliegenden Wohnungen Entwarnung gegeben werden. Sie hatten das brennende Haus zuvor unverletzt verlassen können.

Feuerwehrleute im Salon bei der Brandbekämpfung.

Foto: Feuerwehr Pinneberg

Dennoch wurden mit einem weiteren Angriffstrupp die Wohnungen des Mehrfamilienhauses durchsucht, um eine Brandausbreitung auszuschließen. Während des gesamten Einsatzes wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um im Fall einer unerwarteten Brandausbreitung den Anwohnern und den Rettern einen zweiten Rettungsweg zu ermöglichen.

Polizei Pinneberg: „Wir gehen von Brandstiftung aus“

Der Brand selbst konnte schließlich schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Gegen 2.30 Uhr war die Feuerwehr fertig. Für die Polizei ist der Fall aber noch längst nicht abgeschlossen, sagt eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. „Wir gehen von Brandstiftung aus.“

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich Personen schnellen Schrittes von der Brandstelle entfernt haben. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat deshalb den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Ob die geflüchteten Personen wirklich mit der Brandstiftung in Verbindung stehen, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Feuer in Friseursalon: Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt

Zur Schadenshöhe liegen noch der Polizei noch keine Informationen vor. Die Ermittler suchen nun aber Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat oder verdächtige Personen am Brandort beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.