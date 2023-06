Kreis Pinneberg. Sie bewahren das kulturelle Erbe des Kreises Pinneberg – die gut drei Dutzend Museen, Sammlungen und kulturellen Einrichtungen im Kreis. Allerdings brauchen die meist ehrenamtlich tätigen und vielfach überalterten Macherinnen und Macher dieser Institutionen dringend professionelle Hilfe, um ihre Arbeit fortsetzen und die historischen Kulturschätze auch der nächsten Generation noch zeigen zu können.

Darum hat der Kulturausschuss des Kreistages schon im März fast einstimmig beschlossen – nur die AfD stimmte dagegen –, die Kreisverwaltung möge bis Ende September „ein Konzept für die Einrichtung einer Museumskoordination für die Museen erarbeiten“.

Vorbild Hamburg: Gibt’s im Kreis Pinneberg bald eine „Lange Nacht der Museen“?

Dazu kamen jetzt im Gartenbauzentrum in Ellerhoop etwa 50 Vertreter der 37 Einrichtungen zusammen, um gemeinsam Sorgen, Probleme, Wünsche, Ideen und Zukunftspläne dafür zu erörtern. Der mehr als dreistündige Zukunftskongress, den die Verwaltung „World-Café“ für Museen und Sammlungen im Kreis Pinneberg taufte, förderte auch erste Ergebnisse zutage.

So favorisieren fast alle Museumsleiter und Kulturschaffenden eine hauptamtliche Ansprechstelle für sie, die die verschiedenen Angebote im Kreis vernetzen und durch den Dschungel der Fördergeldanträge helfen soll. Zudem würden sie es alle sehr begrüßen, wenn sich eine gemeinsame Dachmarke finden ließe, die die Museen miteinander verbinden und sie regional und überregional vermarkten könnte.

Die 37 Museen und Sammlungen bieten ein breites Spektrum an

Der Kreispolitik ist diese Aufgabe sehr wichtig, wie sie in dem Beschluss vom März formuliert hat. Die mehr als 30 Museen und Ausstellungshäuser böten „ein breites Spektrum an historischen und kulturellen“ Errungenschaften, indem sie viele historische Exponate für die Nachwelt sammelten, pflegten und erhielten und sie der Öffentlichkeit zugänglich machten, heißt es in der Begründung.

„Diese Vielfalt bringt aber auch eine besondere Verantwortung mit sich, denn im Kreis Pinneberg gibt es nicht nur hauptamtlich geführte Häuser, sondern auch sehr viel Ehrenamt bei Spezialmuseen und im ländlichen Raum.“

Kreis Pinneberg: Museen wünschen sich hauptamtliche Stelle

Für deren Erhalt und Pflege müsse deshalb rechtzeitig Vorsorge getroffen werden, warnt der Kulturausschuss des Kreistages. Die Stelle einer Museumskoordination könnte bei der Sammlungsbewertung, der Inventarisierung, der Finanzierung und Akquise von Fördermitteln unterstützen und beraten, ist die Kreispolitik überzeugt. „Auch soll diese bei gemeinsamen Veranstaltungen, bei Werbung und Marketing für den Tourismus hilfreich sein und ein Netzwerk aufbauen.“

Umfrage: 90 Prozent der Museumsleiter bangen um ihr Erbe

Wie dringend notwendig und akut diese Anforderungen sind, stellte Sandra Mohr vom Kulturamt in der Kreisverwaltung dar. Die ehemalige Sprecherin der Polizeidirektion hatte im Vorfeld alle 37 Einrichtungen angeschrieben und nach ihren Sorgen, Nöten und Wünschen befragt. Demnach äußerte mehr als die Hälfte der Befragten, „Zukunftsängste“ zu haben. Denn neun von zehn Museen und Sammlungen fehle es an Nachwuchskräften, die die kulturelle Arbeit fortführen würden.

Außerdem wünschten sich gut 90 Prozent der Befragten Unterstützung bei der Akquise von Fördergeldern, mehr als zwei Drittel könnten das gut bei Werbung und Marketing für den Tourismus gebrauchen. Denn drei Viertel von ihnen betreiben zurzeit überhaupt keine Werbung. Diese Aussagen glichen einem Offenbarungseid, was die Zukunftsperspektiven dieser Kulturstätten für das historische Erbe des Kreises angeht.

Kreis Pinneberg: Viele kreative Ideen im „World-Café“

Umso kreativer sprudelten die Ideen bei den Teilnehmenden des „World-Café“-Workshops. Stefanie Fricke von der Stiftung Landdrostei, einige der wenigen hauptamtlich Beschäftigten unter den Kulturmanagern, kündigte an, dass der Museumsführer, der gerade in Arbeit sei, ein erster Anfang für den Aufbau eines Netzwerkes sein könnte, das die Museen miteinander verbinden und ihnen den Kontakt zu Schulen, Volkshochschulen und Büchereien erleichtern könnte.

Zwar bestünde der Vorteil von ehrenamtlichen Kräften darin, dass sie meist für ihre Aufgabe „brennen“ und mit Leidenschaft ausführen würden, erklärte Fricke weiter. Allerdings sei ihr Arbeitspensum zeitlich begrenzt. Und sie seien auch längst nicht so gut zu erreichen, weil sie es neben ihrem Beruf meist in ihrer Freizeit täten, ergänzte Michael Leeske aus der Kreisverwaltung. „Darum braucht es die professionelle Unterstützung, die sich aber nicht in die Arbeit einmischen und erst recht nicht entscheiden darf, was gezeigt wird.“

Vorschlag: Schüler könnten praxisnahen Unterricht in Museen erhalten

Jana Stoppel vom Baumschulmuseum fasste die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppe zusammen, die sich damit beschäftigte, wie junge Menschen besser angesprochen und in die Museumswelt gelockt werden könnten. Sie schlug vor, die Kulturarbeit in die Lehrpläne der Schulen fest zu verankern, sodass Schülerinnen und Schüler nicht nur im trockenen Biologieunterricht, sondern vor Ort von Baumschulen erfahren könnten, wie die Photosynthese bei den Pflanzen funktioniert.

Ähnlich wie es sie in Hamburg schon seit vielen Jahren gebe, könnte auch der Kreis zu einer „Langen Nacht der Museen“ einladen.

Julia Knabbe von der Landdrostei schlug vor, Schilder aufzustellen, die die Fahrtzeit zum nächsten Museum anzeigen.

Foto: Burkhard Fuchs

Julia Knabbe, die auch in der Kreiskulturstätte Drostei beschäftigt ist, brachte die Idee auf, die verschiedenen Museen und kulturellen Einrichtungen mit einer einheitlich verbindenden Dachmarke zu vermarkten. Dies könnte durch gemeinsame Ausstellungen oder Radtouren von Museum zu Museum erreicht und gefördert werden, führte sie aus.

Kreis Pinneberg: Angebote der Museen sollen sichtbarer werden

Ein Portal im Internet, das alle Angebote im Netz übersichtlich darstellte und auch die Kanäle der Direktmedien nutzten würde, könnte dabei hilfreich sein. Sogar das Aufstellen von Schildern hielte sie für denkbar, die den Vorbeifahrenden anzeigten, wie viele Minuten Fahrtzeit sie noch bis zum nächsten Museum bräuchten. „Wichtig wäre, dass wir unsere Angebote sichtbarer machten.“