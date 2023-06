Flohmarkt Pinneberg: Alle Trödelmärkte im Juli - mit Daten, Orten und Adressen

Kreis Pinneberg. Es gibt wieder Rares für Bares! Mit dem beginnenden Juli nimmt im Kreis Pinneberg die Saison für Flohmarktliebhaber so richtig Fahrt auf. Für Fans des ungezwungenen Handelns reicht das Angebot von Kinderklamotten über spezielle Frauensachen bis hin zum Vollsortimenter im Flohmarktbereich. Das Abendblatt hat in einer Übersicht die Flohmärkte in den einzelnen Orten zusammengefasst. Alle Daten, alle Plätze, alle Zeiten.

Gleich am ersten Juli-Wochenende kommen Trödelfans kaum zum Durchatmen: Von Halstenbek über Wedel bis Uetersen und Schenefeld gibt es jede Menge Termine. Das Angebot reicht vom Trödelmarkt auf dem Parkdeck des Supermarktes bis zum Flohmarkt beim Stadtfest, bis zum Kauf und Verkauf für einen guten Zweck.

Flohmärkte im Kreis Pinneberg: Hier gibt es im Juli Bares für Rares

Wer ein Faible für gut erhaltene Bekleidung, Trödel und Kunst hat, sollte sich Sonnabend, 1. Juli, als Termin notieren. Die Bürgerstiftung Bruno Helms lädt unter dem Motto „Gutes tun für Halstenbek“ zum mittlerweile „19. Halstenbeker Kleidermarkt mit Trödel und Kunst“ in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ein. Ort des Geschehens ist die Ludwig-Meyn-Straße 15 in Halstenbek, Nähe Wohnmeile. Eintritt: 1 Euro.

Wedel: Flohmarkt unterm Dach und beim Hafenfest

Wer an diesem Wochenende noch nicht genug hat von Trödel und Kuriositäten, der könnte sich auf den Weg nach Wedel machen. Am Sonntag, 2. Juli, werden bei Famila in Wedel die Flohmarktstände aufgebaut, und zwar sowohl auf dem überdachten Parkdeck als auch im Außenbereich an der Rissener Straße 105, von Hamburg-Rissen kommend gleich hinter dem Ortseingang von Wedel auf der rechten Seite. Die offizielle Markzeit geht von 8 bis 15 Uhr. Wer verkaufen will, zahlt für den Meter Trödel zehn Euro, Standplatzvergabe ab 5.30 Uhr. Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Flohmarkt in Wedel-Schulau am 1 und 2. Juli

Und damit nicht genug. Wer einen Besuch des Hafenfestes in Wedel plant, kann am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juli, jeweils von 8 bis 16 Uhr, in den Auslagen der Flohmarktstände entlang der Schulauer Straße am Schulauer Hafen stöbern – oder selbst mitmachen! Der laufende Meter Trödel kostet 10 Euro. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.flohmarkt-horst.de.

Schenefeld: Antikes und Trödel im Stadtzentrum

Gleich neben dem „Flohmarkt-Hotspot“ Wedel kommen Trödelfans am Sonntag, 2. Juli, eine Stadt weiter in Schenefeld auf ihre Kosten. Im Innen- und Außenbereich des Stadtzentrums am Kiebitzweg 2 lädt ein Antik- und Trödelmarkt von 9 bis 16 Uhr zum Stöbern und kaufen ein. Keine Neuware. Wer mitmachen will, kontaktiert den Veranstalter unter www.marktundkultur.de.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Uetersen: Stöbern und Handeln am „Rosen-Sonntag“

Doch es geht noch weiter an diesem Wochenende im Zeichen des Flohmarktes: Im Rahmen des großen Rosenfestes findet in der Innenstadt Uetersens wieder ein großer Flohmarkt am „Rosen-Sonntag“, 2. Juli, statt. Private und gewerbliche Händler laden in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr zum Schauen, Kaufen und Stöbern ein. Wer verkaufen will, sollte sich beim Veranstalter unter Telefon 04821/94 70 84 anmelden.

Pinneberg: Flohmarkt bei Famila am Westring

Eine Woche später, am Sonntag, 9. Juli, geht’s weiter in Pinneberg auf dem Freigelände vom Famila-Markt am Westring 6. Jede Menge Trödelware, aber auch Neuware bekommen die Besucher in der Zeit von 6 bis 15 Uhr präsentiert. Die Verkäufer zahlen 10 Euro für den laufenden Meter Trödelware, mehr Infos und Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Elmshorn: Bummeln auf dem Buttermarkt

Ebenso ist der Buttermarkt in Elmshorn an der Schauenburger Straße am Sonntag, 9. Juli, reserviert für einen Floh- und Trödelmarkt. Direkt in der Innenstadt gelegen, können Besucher von 8 bis 16 Uhr auf dem Buttermarkt bummeln und stöbern. Der Standaufbau ist ab 6 Uhr möglich. Anmeldungen und weitere Infos unter www.flohmarkt-horst.de.

Prisdorf: Stöbern auf dem Freigelände bei Marktkauf

Der laut Veranstalter „größte Flohmarkt im Kreis Pinneberg – bei Ausstellern und Besuchern absolut beliebt!“ ist für Sonntag, 16. Juli, auf dem Freigelände bei Marktkauf in Prisdorf, Peiner Hag 1, terminiert. Von 6 bis 15 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert und gehandelt werden. Der laufenden Meter kostet 10 Euro für Trödelware, mehr Infos und Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Halstenbeker Wohnmeile: Flohmarkt an der Grenze zu Hamburg

Der Flohmarkt-Monat Juli endet an der Halstenbeker Wohnmeile, gegenüber des Adler-Marktes, Gärtnerstraße 150. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr kann hier auf dem bei Ausstellern und Besuchern sehr beliebten Markt an der Grenze zu Hamburg am Sonntag, 30. Juli, Trödelware besichtigt und erworben werden. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Auch in Schenefeld kommen Flohmarktgänger am Sonntag, 30. Juli, auf ihre Kosten. Von 8 bis 15 Uhr ist das Freigelände am Rewe-Markt, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, das Ziel von Trödelfans.