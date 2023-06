Flohmarkt auf Recyclinghof: Vogelhaus bis Dreirad – das wird alles angeboten

Premiere in Quickborn: Was zu schade für den Müll ist, bekommt auf dem Flohmarkt der GAB eine zweite Chance. Das erwartet Besucher.

Quickborn. Wie bereits angekündigt, wird die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB) am kommenden Donnerstag eine Premiere feiern. Erstmals wird es an diesem 29. Juni einen Flohmarkt auf dem Gelände der Wertstoffannahme in Quickborn geben. Zum Verkauf angeboten werden Dinge, die eine zweite Chance verdient haben.

Die Erlöse kommen einem regionalen Verein zugute – und nachdem sich unterschiedliche Institutionen beworben haben, hat das Los entschieden: Die Einnahmen des Flohmarkts gehen an den Verein Wildtierrettung Hasloh/Tangstedt. Der Verein wird am Veranstaltungstag auch vor Ort sein und sich vorstellen.

GAB: Vom Vogelhaus bis zum Dreirad – das bietet der erste Flohmarkt am Recyclinghof

Hintergrund der Flohmarktpremier von 14.30 Uhr bis 19 Uhr ist, dass nicht alle ausrangierten Sachen in den Müll gehören und eigentlich zu schade für den Recyclinghof sind. Das jedenfalls findet die GAB des Kreises Pinneberg.

„Viele Dinge, die bei uns auf dem Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe oder in Quickborn abgegeben werden, sind wie neu oder sogar noch in ihrer Original-Verpackung und viel zu schade zum Wegwerfen“, sagt Natalie Buthmann, die die Wertstoffannahme in Quickborn leitet. „Daraus entstand die Idee, diesen Dingen eine zweite Chance zu geben.“ Darum gibt es jetzt erstmals einen Flohmarkt mit Dingen, die eigentlich abgegeben oder entsorgt werden sollten.

Zu schade für den Müll: Diese Gegenstände erhalten jetzt eine zweite Chance

Wiederverwendung und Recycling bei einem Flohmarkt: Das sei dann auch der Inbegriff von Kreislaufwirtschaft. Dieses Prinzip soll der Markt der weggeworfenen Dinge auf dem Gelände der Wertstoffannahme in Quickborn (Güttloh) verdeutlichen.

Das reicht von der Zitter bis zum Vogelhäuschen oder einem Babydreirad. Die einen brauchten es nicht mehr, die anderen können es gut gebrauchen. Deshalb wurden Produkte gesammelt und können nun beim Flohmarkt von allen Besucherinnen und Besuchern erst in Augenschein genommen und bei Gefallen natürlich auch erworben werden.

Flohmarkt der GAB: Donnerstag, 29. Juni, 14.30 - 19 Uhr, Güttloh, Quickborn