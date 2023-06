Die Feuerwehr Halstenbek musste am Sonntag zu einem Großeinsatz an den Ahornweg ausrücken. (Archivbild)

Halstenbek. Nur wegen umsichtiger Nachbarn ist am Sonntag ein Küchenbrand in einer Halstenbeker Reihenhaussiedlung ohne Verletzte gelöscht worden. Am Ahornweg standen kurz vor 11 Uhr eine Dunstabzugshaube und die Oberschränke der Küche in Flammen. Die Feuerwehr der Gemeinde musste mit 35 Rettern und sieben Fahrzeugen anrücken.

Wie die Feuerwehr am Sonntagmittag mitteilte, wurden die Retter wegen einer „Rauchentwicklung aus ein Gebäude“ alarmiert. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, drang schon dichter Rauch aus dem Reihenhaus. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in Augenschein genommen.

Feuer Halstenbek: Küche in Wohnsiedlung brennt – Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Angriffstrupp ging unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Küche vor. Hier brannte die Dunstabzugshaube und ein Teil der Oberschränke. Das Feuer konnte schnell mit Kleinlöschgerät unter Kontrolle gebracht werden.

Der üppige Brandrauch wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter aus dem Haus geblasen. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass das Feuer vollständig erloschen war.

Brand am Ahornweg: Gemeindewerke müssen Strom abschalten

Zusätzlich wurden die Gemeindewerke Halstenbek (Fachbereich Strom) nachgefordert, um die Küche stromlos zu schalten. Nachdem die Feuerwehr ihre Maßnahmen beendet hatte, wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben.

Dass bei diesem Brand keine Verletzten zu beklagen waren und der Sachschaden auf die Küche begrenzt werden konnte, sei vor allem dem umsichtigen Handeln der Nachbarn zu verdanken, so die Feuerwehr am Sonntag. Denn sie hätten den Rauch am Küchenfenster bemerkt und sofort einen Notruf abgesetzt.

Daher konnte die Feuerwehr schnell eingreifen. Außerdem sorgten die Nachbarn dafür, dass die Bewohner das Haus schnell verließen, so dass sie unverletzt blieben.