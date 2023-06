Sommerlektüre: Rellinger Bücherei zieht um – und wird zum rollenden Bus

Sachen packen – und los geht’s: Die Bücherei Rellingen-Krupunder zieht aus der Erich Kästner Schule in einen Bus. Mit Umzügen kennt man sich in der Gemeinde aus, wie die Mitarbeiterinnen der anderen Rellinger Bibliothek Klaudia Rewald-Flak, Doris Franke, Evelyn Jungermann und Silke Mannstaedt auf unserem Archivbild zeigen.

Rellingen. Was lange geplant war, soll nun umgesetzt werden: Die Bücherei Rellingen-Krupunder zieht um. Nachdem die Bücherei vor zwei Jahren vorerst in Container auf dem Parkplatz der Sporthalle an der Erich Kästner Schule gezogen ist, steht nun ein erneuter Umzug an, und zwar in einen fahrbaren Untersatz. Der letzte Öffnungstag an alter Stelle ist in der kommenden Woche der Donnerstag, 29. Juni. Das teilt die Gemeinde jetzt mit.

In den Sommerferien wird die Bücherei Rellingen-Krupunder dann wie angekündigt in einen extra erworbenen Bücherbus umziehen. So kann die Bücherei auch in Orten halten, an denen es sonst keinen Zugang zu Leihbüchern gibt. Nach zwei Monaten ist die Wiedereröffnung der Bücherei dann aber wieder am neuen Standort an der Heidestraße 84 geplant. Am 29. August soll es soweit sein.

Später wird die Bücherei dann wieder an die Erich Kästner Schule am Hermann-Löns-Weg ziehen, aber erst, wenn dort die neuen Räume im geplanten Anbau fertig sind. Bis es soweit ist, seien alle Leser und Leserinnen noch einmal eingeladen, vorab in die Bücherei zu kommen, um sich noch mit ausreichend Ferienlektüre einzudecken.

Wer es vor dem Umzug der Bücherei in den Bus nicht mehr schafft, kann ins Netz ausweichen. Denn während der gesamten Schließzeit stehe die Onleihe der Büchereizentrale Schleswig-Holstein zur Verfügung, und zwar unter www.onleihe.de/sh.

Zweite Bücherei in Rellingen hat noch bis Ende Juli geöffnet

Weiteren Lesestoff bietet zudem die zweite Bücherei in Rellingen, die Gemeindebücherei Am Markt, Hohle Straße 44 b. Dort können sogar noch während der Ferien Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitschriften, Hörbücher und DVDs ausgeliehen werden. Die zwei Bibliothek der Gemeinde schließt erst Ende Juli und öffnet dann wieder am 14. August.