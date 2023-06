Angriff auf Polizisten in Elmshorn: Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Ein gewalttätiger Straftäter hat in Elmshorn einen Polizisten schwer am Kopf verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. (Symbolbild)

Elmshorn. Nachdem ein 25 Jahre alter Polizeibeamter bei einer Verfolgungsjagd in Elmshorn niedergeschlagen und schwer verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Überführung oder Ermittlung der Täter führen.

Der Beamte war am frühen Morgen des 16. Juni während einer Verfolgungsjagd schwer verletzt worden. Mehrere Streifenwagen waren gegen 2 Uhr im Einsatz, Anwohner der Straße Gooskamp hatten eine Sachbeschädigung durch vier Personen gemeldet.

Angriff auf Elmshorner Polizisten: 2000 Euro Belohnung ausgesetzt

Am Steindammpark stellten Polizisten die Personalien zweier Personen fest, ein 18- und ein 22-Jähriger, auf die die Personenbeschreibung passte. Zwei weitere Männer waren nach Polizeiangaben über den Steindamm in Richtung Park geflüchtet. Eine Streife sichtete die beiden mutmaßlichen Täter, auf welche die Personenbeschreibung passte. Die beiden Männer flohen im Anschluss in Richtung Bahnhof.

Der später verletzte Beamte hatte den Streifenwagen an der Unterführung Geschwister-Scholl-Straße verlassen, um seine Kollegen bei der Fahndung zu unterstützen. Der Polizist im Wagen fuhr über die Königstraße zum Fußgängertunnel am Bahnhof, um den Flüchtenden den Weg abzuschneiden.

Elmshorner Polizist bei Einsatz brutal niedergeschlagen

Kurz darauf hörte der Beamte Rufe und fand wenig später den verletzten Kollegen auf dem Fußweg vom Bahnhof zur Geschwister-Scholl-Straße am Boden liegend auf. Der 25-Jährige war am Kopf verletzt und wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben befindet er sich bereits auf dem Weg der Besserung.

Laut rechtsmedizinscher Begutachtung dürfte der Beamte durch einen Schlag auf den Kopf verletzt worden sein. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief in der Tatnacht erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Staatsanwaltschaft hat sogar eine Belohnung ausgelobt, um die Tatverdächtigen zu überführen.

Elmshorner Kripo bittet um Hinweise auf die möglichen Täter

Einer der beiden Gesuchten soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkle, lockige Haare und trug einen Bart. Zudem war er mit einer dunklen Hose und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet.

Der zweite Flüchtige war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hatte ebenfalls dunkle Haare. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt einen weißen Pullover und darüber eine schwarze Weste. Die Elmshorner Kripo bitten um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern unter 04121/8030.