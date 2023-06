Elmshorn: Brückensperrung bringt massive Einschränkungen für Autofahrer

Ein Verkehrsschild weist auf Brückenschäden hin. In Elmshorn muss die Mühlendamm-Brücke jetzt dringend saniert werden (Symbolbild).

Elmshorn. Mehr als sieben Wochen lang müssen sich Autofahrende in Elmshorn auf massive Einschränkungen im Innenstadtbereich einstellen. Wegen Sanierungsarbeiten muss die Mühlendamm-Brücke vom 2. Juli bis 23. August gesperrt werden.

Für die Dauer der Bauarbeiten wird die vierspurige Straße dann nur auf einer Spur befahrbar sein. Mittels einer provisorischen Ampel solle aber weiterhin ein gegenläufiger Verkehr gewährleistet werden, heißt es von der Stadt.

Brückensperrung in Elmshorn: Massive Einschränkungen für Autofahrer

Die Sanierungsarbeiten an der Mühlendamm-Brücke sollen in drei Phasen unterteilt werden. Die erste beginnt am 2. Juli. Dafür muss die östliche Seite der Brücke gesperrt werden. Der Geh- und Radverkehr soll die Brücke aber weiterhin passieren können, teilt die Stadt mit.

Im zweiten Bauabschnitt, der voraussichtlich am 27. Juli beginnen soll, werde auf die westliche Seite der Mühlendamm-Brücke umgeschwenkt. Fußgängerinnen und Fußgänger sollen die Brücke weiterhin passieren können. Der Fahrradverkehr aus Richtung Steindamm soll über Steindammpark, Julius-Leber-Straße und Mühlenstraße umgeleitet werden.

Elmshorn: Arbeiten an Mühlendamm-Brücke dauern bis 23. August

Aus Richtung Friedensallee erfolgt die Umleitung der Fahrradfahrer über Bauerweg, Lindenstraße, Julius-Leber-Straße und Steindammpark. Autofahrer werden auf der östlichen Fahrspur mit einer provisorischen Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeleitet.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die dritte Bauphase vom 9. bis 23. August hat eine Vollsperrung der Brücke zur Folge. Fuß- und Radverkehr werden wie im zweiten Bauabschnitt umgeleitet. Für Autofahrer gilt eine Umleitung über Langelohe, Köllner Chaussee, Wittenberger Straße und Kaltenweide. Die Einmündungen der Mühlenstraße und des Stichweges zwischen Mühlendamm 15 und 19 bleiben laut Angaben der Stadt während der gesamten Bauzeit weiter befahrbar.