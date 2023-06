Polizei: Diebstahlserie bei Lkw-Fahrern in Elmshorn - Täter zocken Handys

Ein vermummter Mann durchsucht ein Auto. In Elmshorn wurden mehrere Rucksäcke und Wertsachen aus unabgeschlossenen Autos gestohlen (Symbolbild).

Elmshorn. In Elmshorn ist es in dieser Woche zu auffällig vielen Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen gekommen. Die Polizei mahnt deshalb zur Vorsicht und geht davon aus, dass die Täter bewusst auf die Gelegenheiten gewartet haben.

Der aktuellste Fall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr, als ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug zur Anlieferung bei Famila an der Hans-Böckler-Straße abstellte und die Ladefläche öffnete. Bei der Rückkehr ins Führerhaus war die Tür nur angelehnt und es fehlte sein Handy. Zudem war der Rucksack des Fahrers geöffnet worden.

Diebstahlserie in Elmshorn: Handys und Geldbörsen aus Autos gestohlen

Kurz zuvor war dem Geschädigten ein Mann aufgefallen, der etwa 1,80 Meter groß war, schulterlange Dreadlocks sowie eine kurze Jeans, ein Bundeswehr-T-Shirt und weiße Schuhe trug. Ob die Person mit der Tat in Verbindung steht, ist unklar.

Schon am Montag kam es in Elmshorn zu ähnlichen Taten. Gegen 19 Uhr wurde am Heidmühlenweg ein Rucksack aus einem Lkw entwendet, während der Fahrer mit einem Kran einen Abfallcontainer entleerte.

Dieb bestiehlt Mitarbeiter der Elmshorner Stadtreinigung

Am Morgen, gegen 7 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Rucksäcke aus einem Abfallentsorgungsfahrzeug am Holstenplatz. Kurze Zeit später, gegen 7.40 Uhr, entwendete ein Unbekannter ebenfalls einen Rucksack aus einem Fahrzeug der Stadtreinigung.

Der Täter schlug in einem unbeobachteten Moment zu, während der Mitarbeiter der Stadtreinigung das Regenrückhaltebecken im Steindammpark pflegte. Der Mann versuchte noch, dem mutmaßlichen Täter in Richtung Parkdeck zu folgen, verlor ihn aber aus den Augen.

Elmshorn: Polizei warnt vor Diebstählen aus unabgeschlossenen Autos

Es soll sich bei dem mutmaßlichen Täter nach Polizeiangaben um einen jungen Mann gehandelt haben, der zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein soll. Er trug zum Tatzeitpunkt eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil.

Der Unbekannte hatte schwarze Haare, die nach vorn hin spitz zulaufend gegelt waren. Er sprach akzentfrei deutsch und hatte eine Tätowierung am rechten Unterschenkel. Die Kripo sucht in allen Fällen Zeugen und bittet unter 04121/8030 um sachdienliche Hinweise.