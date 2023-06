Beste Kinos in Schleswig-Holstein – Uetersen und Quickborn sind dabei

Kai Bartels, hier in einem seiner Quickborner Kinosäle, betreibt das Burg Kino in Uetersen und das Beluga Kino in Quickborn. Beide wurden nun mit dem Kinopreis des Landes ausgezeichnet.

Quickborn/Uetersen. Sie trotzten dem Lockdown während der Corona-Pandemie, widersetzten sich dem Kinosterben und locken mit innovativen Ideen, Projekten und Veranstaltungen immer wieder viele Besucherinnen und Besucher in ihre Kinosäle.

Das Beluga Kino in Quickborn und das Burg Kino in Uetersen wurden nun beim diesjährigen Kinopreis des Landes Schleswig-Holstein für ihre kontinuierlich gute Kinoarbeit geehrt. Die Auszeichnung ist mit jeweils 1000 Euro dotiert.

Schleswig-Holstein: Kinopreis des Landes für Kinos in Uetersen und Quickborn

Der Preis wurde am Mittwoch im ältesten Lichtspieltheater des Landes, dem KinoCenter in Rendsburg, von Schleswig-Holsteins Kulturstaatssekretär Guido Wendt übergeben. „Kinokultur und Filmkultur sind fester Bestandteil unserer vielfältigen Kulturlandschaft“, sagte Wendt bei der Preisverleihung.“

Beides bedinge sich gegenseitig, so Wendt. „Ohne spannende und interessante Filme keine gut besuchten Filmtheater. Andererseits gibt es keinen besseren Ort als das Kino, um auf Filme aufmerksam zu machen und Filme aufmerksam mit allen Sinnen wahrzunehmen.“

Kinos im Kreis Pinneberg trotzten kreativ der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und der Lockdown hatten viele Kinos hart getroffen – und teilweise zu kreativen Maßnahmen gezwungen. Burg- und Beluga Kino warben mit sogenannten Geistervorstellung um Unterstützung. Kinofans konnten sich Filme wünschen und die Vorstellungen bezahlen – nur hingehen durfte niemand.

Dem Land sei es ein Anliegen, die Kinos während der Pandemie und auch danach in Zeiten steigender Preise und Energiekosten mit Förderprogrammen zu unterstützen, sagte Guido Wendt am Mittwoch. Daher sei der Kinoprogrammpreis im Jahr 2023 von 50.000 auf 100.000 Euro erhöht worden.

Schleswig-Holstein stockt Preisgeld für Kinopreis auf 100.000 Euro auf

„Mit dem Preis unterstützen wir gezielt Aktivitäten, die das Kino als Kulturort aufbauen, mit anderen lokalen Angeboten vernetzen und denen es auf diese Weise gelingt, wieder mehr Menschen ins Kino zu locken“, sagte Wendt.

Die 100.000 Euro Preisgeld wurden in fünf Kategorien an 33 Kinos in Schleswig-Holstein vergeben. Die fünf Hauptpreise für herausragende Kinoarbeit bzw. in der Kategorie „Kino der Zukunft für Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit“ gingen nach Kiel, Husum und Oldenburg.

Schleswig-Holstein: Mehr als 30 Kinos mit Kinopreis des Landes ausgezeichnet

Elf Kinos wurden für engagiert gute Kinoarbeit ausgezeichnet, sieben erhielten einen Preis für qualitätvolle Programmarbeit und zehn Lichtspieltheater, darunter die beiden im Kreis Pinneberg, wurden für ihre kontinuierlich gute Kinoarbeit geehrt.

Der Kinopreis des Landes wird seit 2009 jährlich verliehen. Schon 2021 wurden die beiden Kinos in Uetersen und Quickborn ausgezeichnet. Sie erhielten jeweils 1250 Euro für den Preis in der Kategorie Häuser mit eigener Spielstätte.