Halstenbek Naturtag: Sonnabend zeigen sieben Naturgärten, was sie können

Anlässlich des Naturtags in Halstenbek laden sieben Gartenbesitzer zum Besuch ein. Was die Gäste erwartet.

Fingerhut ist zwar sehr giftig, aber in einen Naturgarten gehört die hübsch blühende Pflanze auf jeden Fall. Am Sonnabend, 24. Juni, öffnen sieben Halstenbeker Familien von 14 bis 18 Uhr ihre naturnahen Gärten.

Halstenbek. Wer heimische Blumen und Sträucher anpflanzt, bietet einer Vielzahl von Vögeln und Insekten Nahrung und auch Übernachtungsmöglichkeiten. Setzen Sie doch einfach mal eine Wildhecke mit zum Beispiel Weißdorn, Faulbaum, Felsenbirne, Kornelkirsche, Schlehe und Holunder.

Die Tiere werden es Ihnen danken. Auch Wildblumen, die hier früher mal zu Hause waren und inzwischen wieder vermehrt angesiedelt werden, sind wichtig für unser Ökosystem. Sie kommen nicht nur gut mit unserem Klima zurecht, sondern bieten auch eine wichtige Lebensgrundlage für Insekten.

Und wer den Tag des „Offenen Gartens“ am vorigen Wochenende verpasst hat, kann an diesem Sonnabend zumindest in Halstenbek einen Blick in fremde Gärten werfen.

Halstenbek: Schauen Sie sich am Sonnabend doch mal in einem Naturgarten um

Anlässlich des Naturtags Halstenbek laden Gartenbesitzer und Gartenbesitzerinnen zum Besuch in ihre naturnah gestalteten Gärten ein. Von 14 bis 18 Uhr öffnen sieben Halstenbeker Familien ihre privaten Refugien für Besucherinnen und Besucher.

Wer sich die Zeit nimmt, kann viele interessante Dinge entdecken, darunter Ziergärten mit heimischen Pflanzen, biologisch bewirtschaftete Wirtschaftsgärten, Teichanlagen, Wildblumenwiesen, Wildhecken, Obstgehölze, heimische Bäume und Totholz. Von gepflegt bis „wild“ ist alles dabei. Einige der Gärten sind besonders interessant für Familien mit Kindern: In einem Garten gibt es Hühner, in anderen Teiche mit Libellen, Fröschen und Molchen.

Ein naturnah gestalteter Garten mit heimischen Blumen und Gehölzen bietet mehr als ein herkömmlicher Garten: Im Naturgarten gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Man findet Schmetterlinge, Wildbienen und Hummeln. In der Dämmerung kommen Fledermäuse und Igel. Hat man einen kleinen Teich, so sind auch bald Libellen und Frösche da. Vögel trinken und baden dort.

Halstenbek: So können sich Interessierte für den Naturtag anmelden

Die Gartenbesitzer erläutern ihre Gartenkonzepte und geben gern Anregungen zur Gartengestaltung und zur Pflanzenauswahl und -beschaffung. Lassen Sie sich von den Gärten inspirieren oder genießen Sie einfach die Schönheit heimischer Pflanzen. Organisiert wird der Naturtag zum wiederholten Mal von Jürgen Heidorn. Er gibt auch Auskunft über die Teilnehmer.

Wer also anruft unter 04101/40 41 55 oder eine Mail schickt an info@naturtag-halstenbek.de erfährt die Adressen der Gärten und erhält auch die Beschreibungen. Der Besuch ist kostenlos.