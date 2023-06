Quickborn: Leckerer Plan! Mit Bio-Picknick in der Torfbahn durchs Himmelmoor

Quickborn. Zum ersten Mal ist nun auch die Torfbahn im Quickborner Himmelmoor beim Naturgenuss-Festival der Stiftung Naturschutz dabei. Die Stiftung bietet diese naturnahe Veranstaltungsreihe seit 15 Jahren landesweit an – und schon an diesem Freitag geht es nahe Quickborn los.

Denn am Freitag, 23. Juni, können bis zu 35 Teilnehmer mit einer Lorenfahrt die Abendstimmung im wunderschönen Hochmoor, das seit einigen Jahren renaturiert wird, genießen. Dabei wird sie ein Uetersener Gastronom mit leckeren Biospeisen beköstigen, während ihnen der Torfbahnfahrer die einmalige Flora und Fauna und die aufregende Geschichte des Himmelmoores erklärt.

Quickborn: Naturgenuss mit Bio-Picknick auf der Torfbahn im Himmelmoor

„Wir wollen mit unserem Programm die Menschen an den Naturschutz und an regionale Produkte heranführen“, sagt Silvia Janzen von der Stiftung Naturschutz, die das etwa 400 Hektar große Himmelmoor von den Landesforsten gepachtet hat.

Dazu arbeite die Stiftung mit den regionalen Händlern von Bioprodukten, landwirtschaftlichen Betrieben und Anbietern von interessanten Ausflugsmöglichkeiten in der freien Natur zusammen. In ganz Schleswig-Holstein wird es bis in den September hinein 120 Veranstaltungen dazu geben.

Uetersener Gastronom versorgt die Gäste der Fahrt

Zweimal wird es dabei diese Mehrfach-Genuss-Tour auf der Torfbahn im Quickborner Himmelmoor geben: außer am 23. Juni noch am Donnerstag, 27. Juli, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr mit jeweils bis zu 35 Personen.

Bernd Ratjen, der in seiner Gaststätte Zur Erholung in Uetersen ausschließlich Biolandprodukte anbietet, wird dazu leckere Picknick-Speisen zubereiten. Es werde Sandwiches, Salate und Craftbeer mit und ohne Alkohol geben, kündigt Ratjen an, der den 1862 gegründeten Familienbetrieb in Uetersen jetzt in sechster Generation führt.

Quickborn: Torfbahn wurde vor 120 Jahren gebaut

Die Torfbahn werden Franziska und Dan Zelck von der Torfbahn-AG über die etwa fünf Kilometer langen Gleise durchs Himmelmoor kutschieren. Beide gehören dem Team von freiwilligen Helfern und Naturschutzbeauftragten an, die sich im Auftrage des Landes und der Stiftung um diese einmalige Landschaft kümmern, sie bearbeiten und schützen und den Besuchern in kleinen Vorträgen nahebringen.

Beliebte Attraktion im Himmelmoor: Mit der Torfbahn können Besucher durch die Landschaft fahren.

Foto: Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor

Die Torfbahn im Himmelmoor gibt es schon lange. Sie wurde vor mehr als 120 Jahren gebaut, um dort den industriell abgebauten Torf zum Quickborner Bahnhof zu transportieren. 2018 ist der Torfabbau nach rund 150 Jahren beendet worden. Das Hochmoor soll nun aus Gründen des Naturschutzes wieder vernässt und in seinen ursprünglichen Zustand gebracht werden.

Torfbahn: Neueste Errungenschaft ist ein „alter Schwede“

Das Ehepaar Zelck von der AG Torfbahn betreibt seit etwa acht Jahren ehrenamtlich die historische Torfbahn, mit der sie im Sommerhalbjahr die Besucher durch das frühere Abbaugebiet fahren. Zudem reparieren und basteln sie liebevoll an den kleinen Maschinen und bauen auch neue Gleise. Inzwischen verfügen sie über 18 historische Loks und 150 Lorenwagen, erklärt Dan Zelck, der gerade seine jüngste Errungenschaft aus dem „Arbeitsurlaub“ in Schweden mitgebracht hat.

Stimmungsvoll: Das Quickborner Himmelmoor ist zu fast jeder Jahres- und Tageszeit einen Besuch wert.

Foto: Theodor Hildebrecht / Burkhard Fuchs

Dabei handelt es sich um eine Diesel-Lok aus dem Jahr 1941, die mit 24 PS den kleinen Dieselmotor antreibt, mit dem sie in Schrittgeschwindigkeit durchs Moor tuckern. „Das gute Stück sollte verschrottet werden“, erklärt Zelck. Das konnte der Torfbahn-Freak nicht zulassen und hat so „den alten Schweden“ gerettet und wieder auf Vordermann gebracht. Keine drei Liter Diesel verbrauche die kleine Lok pro Stunde, erzählt er und betont. „Das ist sehr nachhaltig. Da ist nur schwedischer Stahl verbaut, kein Teil kommt aus Fernost.“

Himmelmoor: Im Anschluss an die Fahrt gibt es ein leckeres Bio-Picknick

Die Teilnehmer der Genuss-Tour-Fahrten erfahren aber auch alles Wissenswerte über das Himmelmoor. Wie es dort mit dem Torfabbau anfing. Wo dort die schönsten und idyllischsten Plätze sind. Wo Torfmoose oder Kreuzottern zu finden sind. Dazu wird die Torfbahnfahrt, die etwa zweieinhalb Stunden dauert, zwischendurch immer wieder mal unterbrochen, um den Fahrgästen bei kleinen Spaziergängen die Highlights im Himmelmoor zu zeigen.

Im Anschluss an die Fahrt gibt es dann das leckere Bio-Picknick aus dem Hause Ratjen, das die Fahrgäste beim Klönschnack über die Bahn und das Moor in Ruhe genießen können. Der Mitfahrpreis beträgt 30 Euro pro Person einschließlich Torfbahnfahrt und Bio-Picknick mit Getränk. Interessierte möchten bitte bei der Anmeldung schon angeben, ob sie ihre Speisen lieber vegetarisch oder vegan, und das Bier mit oder ohne Alkohol oder als Schorle wünschten.

Quickborn: So melden Sie sich für die Torfbahnfahrt durchs Himmelmoor an

Anmeldungen direkt bei Franzi und Dan Zelck von der der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn im Quickborner Himmelmoor, Himmelmoorchaussee 61, per Mail: Dan.zelck@gmail.com. Dort am stillgelegten Torfwerk können die Besucher und Mitfahrer auch ihre Fahrzeuge parken. Die Naturgenuss-Torfbahnfahrt startet jeweils am 23. Juni und 27. Juli einen kleinen Spaziergang entfernt pünktlich jeweils um 17 Uhr an der Himmelmoorstraße 4.