Biergarten Pinneberg: Fünf Tipps - hier gibt’s Kaffee, Kuchen und ein leckeres Pils

Das Schöne Leben in Neuendeich von Jens Stacklies ist ein Restaurant im klassisch-nordischem Landhaus-Stil.

Pinneberg. Es ist heiß, die Tage lang – und das Leben verlagert sich mehr und mehr nach draußen. Die ideale Zeit also, um das sommerliche Dolce Vita zu leben und sich mit kulinarischen Genüssen in der Abendsonne zu verwöhnen. Wir geben Ihnen fünf Tipps, wo sie im Kreis Pinneberg einen schön Tag oder Abend oder bei einem Bierchen verbringen können.

Bei Frau Miller dominieren Whiskey und Gin

Benjamin Gadow (37), Wirt des Pinneberger Restaurants Frau Miller, im Biergarten seines Etablissements.

Dieses Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße 52 mitten in Pinneberg bietet deutsche und amerikanische Küche. Das Restaurant mit großer Glasfassade zum Biergarten ist rustikal eingerichtet. Egal ob Familien-, Männer- oder Mädelsabend, und egal ob zum Essen oder zum Trinken – das Frau Miller bietet für jeden Anlass das richtige Ambiente. Der Biergarten bietet Bänke, Stühle, Hocker und sogar ein paar Liegestühle – inmitten eines wunderschönen, grünen Gartens. Einmal im Monat gibt es dort auch After-Work-Veranstaltungen, mit Live-Musik, Karaoke oder anderen Show-Einlagen.

Die Speisekarte ist eher kurz, bietet aber hochwertige Speisen. Die Getränkekarte ist dafür umso länger. „Whiskey und Gin dominieren die Abende“, beschreiben es die Besitzer auf ihrer Website. Cocktails, Weine, Biere, Long oder Soft Drinks – Frau Miller löscht auch den schlimmsten Durst. Teilweise sind die Drinks und Cocktails Eigenkreationen des Hauses. Die Preisspanne bewegt sich im mittleren Segment.

Info: Frau Miller, Friedrich-Ebert-Straße 52,Pinneberg, Di-Do 17.00-22.00, Fr/Sa 17.00-23.00, So, 10.00-22.00, www.pinneberg.fraumiller.de, Reservierungen möglich.

Wer sich etwas gönnen möchte: Schönes Leben in Neuendeich

Schönes-Leben-Betreiber Jens Stacklies im Garten des Bauernhof-Restaurants.

Das Schöne Leben am Oberrecht 31 in Neuendeich ist ein Restaurant im klassisch-nordischem Landhaus-Stil mit einem wunderschönen großen Garten direkt an der Pinnau. Auf dem Grundstück gibt es viele kuriose Orte, Ecken und Zimmer, die jeweils thematisch unterschiedlich anmuten und zum Verweilen einladen.

Das Restaurant bietet neben einer ausgeprägten Weinkarte auch eine Speisekarte mit teils sehr ausgefallenen Gerichten. Die Preise befinden sich im mittleren bis hohen Bereich. Doch, wer sich einmal etwas besonderes gönnen möchte, ist bei dem Schönen Leben in Neuendeich sicherlich gut aufgehoben.

Info: Schönes Leben, Oberrecht 31, Neuendeich 31, Do-Sa 12.00-23.00, So 10.00-23.00, www.schoenes-leben.com, Reservierungen möglich

Goldschätzchen: Gemütliches Ambiente und große Tische

Das Goldschätzchen in Prisdorf.

„Gebt euren Alltagsstress vor der Türe ab und genießt euren Besuch in unserem Goldschätzchen mit allen Sinnen“, damit werben die Betreiber auf ihrer Website. Das Lokal auf dem Peiner Hof 7 in Prisdorf ist umgeben von Wiesen, Feldern und dem Peiner Golfpark. Der Biergarten liegt auf einer dieser Wiesen, verfügt über einen Holzbau und viele große Tische, an denen auch die große Freundesgruppen Platz finden.

Die große hölzerne Außen-Bar mit Zeltdach schafft ein gemütliches Ambiente, und vor allem abends, wenn die Lichter angeschaltet werden, herrscht dort eine sehr wohlige Atmosphäre. Der Innenbereich ist geprägt durch Holz-Elemente und besitzt den unvergleichlichen Landhaus-Charme. Die Speisekarte bietet ausgewählte Speisen, wer hier essen will, muss jedoch mit einer hohen Preisspanne rechnen.

Info: Golschätzchen, Peiner Hof 7, Prisdorf, Mo-Fr 17.00-23.00, Sa/So 12.00-23.00, www.goldschaetzchen.com, Reservierungen möglich

Tower Restaurant: Speisen und dabei beim Starten und Landen zusehen

Geschäftsführer Volker Carstensen (links) sowie der neue Betreiber Stanko „Bato“ Milanovic und dessen Sohn Marko nach der Unterzeichnung des Pachtvertrags vor vier Jahren. „

Wer kann schon bei einem gemütlichen Bier oder einer guten Mahlzeit dem Starten und Landen von Flugzeugen zuschauen? Auf jeden Fall die Gäste des Tower Restaurants an der Bültenkoppel 19 in Uetersen-Heist. Mit direktem Blick über den Flughafen Heist, bei schlechtem Wetter auch von innen durch das große Panorama-Fenster ist es ein super Treffpunkt.

Die Küche bietet von Schnitzel mit Pommes über Rumpsteak bis hin zu mediterraner Küche viele Leckereien. Anders als am Flughafen sind hier die Preise im angenehmen mittleren Bereich; und als Bonus obendrauf gibt es eben viele ausgefallene Flugmaschinen zu bestaunen.

Info: Tower Restaurant, Bültenkoppel 19, Heist, Mo-So 11.30-21.30, Di Ruhetag, Tel. 04122/403 01 73, Reservierungen möglich

Meusel’s Landdrostei: Biergarten mit Blick in den Park

Der Biergarten der Landdrostei im Herzen der Stadt.

Ein Besuch der beliebten Landdrostei an der Dingstätte 23, mitten in Pinneberg, lässt sich sehr gut mit einem Stadtbummel verbinden. Aus dem Biergarten, der unmittelbar an den Drosteipark grenzt, hat man einen wunderbaren Blick ins Grüne – sonnige Plätze gibt es genug.

Die Speisekarte bietet hochwertige Gerichte nach ideenreichen Rezepten mit Fisch und Fleisch aus regionalen Beständen. Auch die Getränkekarte bietet alles, was das Herz begehrt – bei der Auswahl des richtigen Weins steht das Personal gerne zu Verfügung. Die Preise sind dem Angebot entsprechend eher im höheren Segment angesiedelt.

Info: Meusel’s Landdrostei, Dingstätte 23, Pinneberg, Di-So 11.30-22.00, Montag Ruhetag, www.meusels-landdrostei.de, Reservierungen möglich.