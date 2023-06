Tag der Architektur: Bauwerke zum Staunen – Knüller der Region Pinneberg

Schleswig-Holstein. Was bedeuten uns die Gebäude, um uns herum? Die, an denen wir jeden Tag vorbei gehen? Die Architektur, in der wir unsere Schulzeit verbracht haben? Oder auch die Bauwerke, über deren Erhalt oder Sanierung herzlich gestritten wird, wie etwa die historische Paasch-Halle in Pinneberg?

Manche berühren uns, manche regen uns auf. Die meisten fallen uns gar nicht auf, aber manche prägen sogar unser ganzes Leben. Auch in diesem Moment werden in ganz Schleswig-Holstein neue Gebäude gebaut, die vielleicht schon morgen jemandes Leben prägen werden - oder auch nicht.

Tag der Architektur: Bauwerke zum Staunen – das sind die Knüller der Region

Unter diesem Motto lädt die Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein am Tag der Architekturund Ingenieurbaukunst alle Interessenten dazu ein, 27 von einer unabhängigen Jury ausgewählten Bauprojekte im ganzen Bundesland, zu erkunden.

So geht es aus einer Mitteilung der Kammer hervor. „Die gezeigten Objekte decken ein breites Spektrum attraktiver und spannender Architekturen und Ingenieurbauleistungen ab“, heißt es dort weiter. Die Besucher würden viel Wissenswertes rund um die Bauvorhaben, über die damit verbundenen Herausforderungen und Lösungen erfahren. Zudem würden dieses Jahr auch elf Planungsbüros ihre Pforten für Besucher öffnen. Und das sind die geöffneten Bauwerke in der Region – ein Überblick.

1. Caspar-Voght-Schule in Rellingen

Das Bild der Erweiterung der Caspar Voght Schule stammt aus dem April dieses Jahres.

Foto: CVS

Eines der ausgewählten Bauprojekte ist das Gebäude der Caspar-Voght-Schule in Rellingen bei Pinneberg. War das Gebäude der Grund- und Gesamtschule früher ein Konglomerat aus vielen über die Zeit entstandenen Gebäudeteilen, wurde sie durch die Arbeit des Planungsbüros der Rohling AG unter anderem durch Bildung eines neuen Gebäudezentrums in eine moderne Lernlandschaft umgebaut, so geht es aus den Angaben der Architekten- und Ingenieurkammer hervor.

Anschrift: Schulweg 2, 25462 Rellingen. Führungszeiten: Samstag, 24. Juni, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr, 16.00 Uhr und Sonntag, 25. Juni, 10.00 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr.

2. Büro- und Geschäftsgebäude in Itzehoe

Auch der Neubau zweier Büro- und Geschäftsgebäude in Itzehoe schafften es in die Liste der 27 Bauten. Eines der Gebäude, welches das vorab abgerissene Gebäude einer alten Bank ersetzt, dient als Erweiterung des neuen Bankgebäudes. Der zweite Bau, welcher als Büro und Geschäftshaus dient, ist als eigenes Gebäude geplant. Laut Ingenieurkammer fügt sich das Gebäude durch seine Dachform und Traufhöhen perfekt in das städtische Umfeld ein.

Anschrift: Breite Straße 7, 25545 Itzehoe. Führungszeit: Samstag 24. Juni, 10.00 Uhr.

3. Gemeindehaus in Neumünster

Mit im Bunde ist ebenfalls das sanierte Gemeindehaus der Vicelin-Kirchengemeinde in Neumünster. Im Rahmen der Sanierung wurden zusätzliche Büro- und Schlafräume geschaffen und das Gebäude im Sinne der Energiewende und der Barrierefreiheit auf den neuesten Stand gebracht. Das 1791 fertiggestellte Gemeindehaus wurde so zu einem modernen Gemeindezentrum umgestaltet.

Anschrift: Hinter der Kirche 10, 24534 Neumünster. Führungszeit: Sonntag, 25. Juni, 11.30 Uhr.

4. Freizeitbad in Bargteheide

„Ein Freibad für alle“, damit werben die Bauherren des Freizeitbades in Bargteheide. Alle Räume der Anlage sind ebenerdig und mit dem Rollstuhl leicht zugänglich. Die Umkleiden sind barrierefrei und familienfreundlich gestaltet und haben durch die aus Sichtbeton bestehenden Außenmauern einen offenen und lichtdurchfluteten Look. Außerdem wurde ein Blindenleitsystem integriert.

Anschrift: Am Volkspark 1, 22941 Bargtheide. Führungszeit: Sonntag, 25. Juni, 16.00 Uhr.

5. Einfamilienhäuser in Quaal

In Quaal sind drei moderne Einfamilienhäuser mit Holzrahmenbauweise zu besichtigen. Sie liegen in einem neuen Baugebiet. Hier sollen in naher Zukunft insgesamt zehn Einfamilienhäuser entstehen. Die Häuser variieren in ihrer Gestaltung, wenn auch einzelne Elemente wie Material, Form und Farbe durchgängig verwendet wurden. Die Gebäude sollen ein sprichwörtliches Rückgrat für die angehende Wohnsiedlung bilden. Durch das Konzept „Satteldach und Flachdachanbau“ ergeben sich verschiedene individuelle Außenbereiche für Eingänge und Terrassen. So sollten für die Bewohner einerseits Möglichkeiten für großzügige Blicke in offene Gärten, andererseits genug Raum für Privatsphäre, ohne gegenseitige Störungen entstehen.

Anschrift: Instenkoppel 2, 23821 Quaal. Führungszeit: Samstag, 24. Juni, 16.00 Uhr.

6. Kindertagesstätte in Wahlstedt

Den Betreuungsnotstand mal ausgenommen, ist zumindest die räumliche Perspektive der Wahlstedter Kinder ein Träumchen. Die letztes Jahr fertiggestellte Kita Kronsheide. Durch die „gefaltete Dachlandschaft“ soll sich der Neubau in die Zeilenbebauung mit Satteldachformen in der Umgebung der Kita integrieren. Hat das Dach auf der östlichen Seite eine eingeschossige Höhe, erhebt sich das Dach auf der westlichen Seite auf zwei Geschosse. Das Grundstück verfügt über eine großzügige Spiellandschaft aus Hügeln, Hecken und Palisaden mit Gucklöchern.

Anschrift: Kronsheider Straße 18, 23812 Wahlstedt. Führungszeit: Samstag, 24. Juni, 12.00 Uhr.

Die Veranstaltung findet am Wochenende des 24. und 25. Juni statt. Alle Standorte und Besichtigungstermine auf einen Blick: Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein.

Schon gewusst? Der Tag der Architektur findet alljährlich in ganz Deutschland statt und wird jeweils von den Architekturkammern der einzelnen Bundesländer organisiert. Schleswig Holstein ist das einzige Bundesland, welches auch die Bauingenieurskunst in den Tag mit einbezieht, da es auch das einzige Bundesland ist, welches Ingenieure und Architekten in einer Kammer vereinigt. Der erste Tag der Architektur fand im Jahr 1994 statt, Schleswig-Holstein ist seit 1995 dabei.