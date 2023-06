Offener Garten in Pinneberg: Nur keine Hemmung - hier sind Gärten offen!

Ines Kollar und Jürgen Zocher laden für das Wochenende anlässlich der Aktion „Offener Garten“ in ihr kleines Gartenparadies in Pinneberg-Quellental ein.

Kreis Pinneberg. Wer mit offenem Blick in einen fremden Garten schaut, kehrt nicht selten mit veränderter Perspektive in den eigenen zurück. Zu diesem Blick in andere grüne Oasen haben Gartenfreunde an diesem Wochenende, 17. und 18. Juni, wieder Gelegenheit.

Während der Aktion „Offener Garten“, an der sich in Schleswig-Holstein und Hamburg 220 Gartenbesitzer beteiligen – die meisten sind Privatpersonen –, werden am Sonnabend und Sonntag Tausende Besucher erwartet.

Kreis Pinneberg: Nur keine Hemmung – herzlich willkommen in Nachbars Garten!

Bereits seit dem Jahr 2000 findet diese Veranstaltung statt. Im Kreis Pinneberg öffnen 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Refugium und bieten Gartenliebhabern die Gelegenheit, Natur und Gartenkultur zu genießen, sich anregen zu lassen und sich auszutauschen.

Die Aktion „Offener Garten“ ist eine private Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein grünes Band durch Schleswig-Holstein zu weben und Teilnehmern wie Besuchern neue Impulse für eines ihrer liebsten Hobbys zu geben. Dafür haben die Gartenbesitzer ihren Beeten in den vergangenen Wochen den letzten Schliff verpasst.

Ein kleiner Teich an der Holzterrasse bietet Lebensraum für viele Tiere.

Dazu gehören unter anderen Ines Kollar und Jürgen Zocher aus Pinneberg. 2008 hat das Ehepaar das große Haus mit kleinem Garten an der Fritz-Reuter-Straße 7 gekauft. „Hier war nichts. Nur ein alter Rhododendron und 18 Thuja-Pflanzen“, erzählt die Künstlerin, die sich auf abstrakte und gegenständliche Malerei mit Acrylfarben spezialisiert hat und mehrmals im Jahr Kurse gibt.

Trotz zahlreicher Pflanzen und Sitzmöglichkeiten gibt es in dem kleinen Garten auch noch eine Rasenfläche.

Der Rhodo durfte bleiben. Ansonsten ist aus dem „Nichts“ ein üppiger Garten mit vielen verschiedenen Pflanzen, diversen Räumen, mehreren Sitzgelegenheiten, einem kleinen Teich an der Terrasse, einem Pavillon und einer sogenannten Philosophenbank geworden. Diese überdachte Bank haben die 68-Jährige und ihr Mann aus einer alten Schrankwand gebaut.

Garten des Pinneberger Paares ist nur 360 Quadratmeter groß

Rosen, Zierlauch, Lavendel, insektenfreundliche Stauden, blühende Gehölze, Iris, Oleander, Hortensien, Storchschnabel, Klatschmohn, Fingerhut – bei Kollar/Zocher blüht eine große Vielfalt auf kleinstem Raum. Denn der Garten hat nur 360 Quadratmeter, den Vorgarten mit Olivenbaum und Kräuterhochbeet schon eingeschlossen. Das jüngste Projekt, das das Ehepaar umgesetzt hat, ist ein kleines Gewächshaus neben der Eingangstür, gebaut aus alten Fenstern. Hier gedeihen Tomaten.

Aus alten Fenstern hat das Ehepaar Kollar/Zocher ein kleines Gewächshaus neben der Eingangstür gebaut.

Gartenfreunde, die sich diese kleine Wohlfühloase nicht entgehen lassen wollen, haben am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit für einen Besuch. Es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

In Bokholt-Hanredder zieht eine Big Bonsai Buche die Blicke auf sich

Andrea Küster präsentiert ihren Privatgarten in Bokholt-Hanredder an der Hauptstraße 43. Auf 1800 Quadratmetern geben großzügige Staudenpflanzen Inspiration zur eigenen Gartengestaltung. Am Teich leuchten die silbrigen Blätter einer weidenblättrigen Birne, Gräser, Bäume, Hecken, eine bepflanzte Backsteinmauer, Sitzplätze und ein Natursteinweg zeigen das gestalterische Talent der leidenschaftlichen Gärtnerin. Eine Big Bonsai Buche zieht die Blicke auf sich. Geöffnet ist am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

In Heidgraben hat Maria Luer einen Garten nach englischem Vorbild angelegt mit Rasenwegen zum Flanieren. Verschiedene Stauden bieten hier das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Bild. Stattliche 8000 Quadratmeter ist das grüne Paradies groß. Geöffnet ist der „Garten der Horizonte“ am Lerchenfeld 25 an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, die werden aber beim Pflanzenkauf verrechnet.

Verein Umwelthaus Pinneberg präsentiert einen Entdeckergarten

Sönke Knickrehm entwickelt seinen 1500 Quadratmeter großen, unkonventionellen Garten an der Halstenbeker Straße 48 in Rellingen seit 33 Jahren immer weiter. Da gibt es eine Obstwiese, Katzenauslauf, Lavendel-Rosen-Hügel, Aussichtshochsitz, Birke mit Rundbank und vieles mehr. An beiden Tagen ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Verein Umwelthaus Pinneberg betreibt auf einer etwa 3000 Quadratmeter großen Fläche an der Tangstedter Chaussee 101 in Rellingen einen Entdeckergarten mit Kaninchen, Hühnern, Bienen, Streuobstwiese, Gemüsebeeten, Teich und Waldbereich. Geöffnet ist Sonnabend von 15 bis 17 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Kreis Pinneberg: Das Arboretum ist das erste Mal dabei

Bei Andrea Marjanowic an der Feldstraße 9 in Barmstedt steht schon im Vorgarten ein imposanter kanadischer Tulpenbaum wie ein Naturdenkmal. Gäste können bei Kaffee und Kuchen im Garten entspannen und in der Keramikwerkstatt stöbern – und das jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Zum ersten Mal bei der Aktion „Offener Garten“ dabei ist das Arboretum in Ellerhoop

2000 Quadratmeter Gartenland präsentiert Bärbel Jürs an der Schulstraße 2 in Bokel. Zu bewundern sind unter anderem detailverliebte Rosenbeete mit Begleitpflanzen, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Zum ersten Mal dabei ist das Arboretum in Ellerhoop, Thiensen 4. Die vielseitige Parkanlage bietet eine spannende Kombination aus Gartenkunst und Naherholung. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr.

Quickborn: Blütenreiche Staudenbeete und ein Teich mit Sumpfzone

Ebenfalls das erste Mal nimmt Tanja Poetzsch aus Quickborn, Harksheider Weg 284, teil. Blütenreiche Staudenbeete, eine Friedenseiche, Gemüse und ein Teich mit Sumpfzone locken zahlreiche Insekten und Vögel an. Geöffnet ist nur am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr.

Biotope, Schatten- und Magerbeete, überwiegend einheimische Pflanzen, Totholz und eine Trockenmauer kennzeichnen den Garten von Barbara Regling, Nedderfeld 9 in Pinneberg. Nur Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Meike Hell, Lander 1 in Groß Nordende, hat einen natürlich gestalteten Garten mit landwirtschaftlicher Atmosphäre. Gemüsegarten und Hochbeete mit Kräutern und Salaten. Viele Deko-Elemente stammen aus aus alter Zeit (jeweils 11 bis 17 Uhr).

Kreis Pinneberg: Herzlich willkommen im Nutzgarten von Frau Klode

Drei zusammenhängende Gartenanlagen, darunter ein Garagenhof mit 14 begrünten Garagendächern sowie mehr als 50 verschiedene Busch- und Baumarten präsentiert Dieter Meiners am Harksheider Weg 122 in Quickborn am Sonnabend von 15 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

Sandra Klode experimentiert mit Raritäten und Exoten, hat in ihrem 300 Quadratmeter kleinen Nutzgarten unter anderem einen Permakulturbereich mit essbaren Wildpflanzen und essbaren Blüten angelegt. Auch sie ist das erste Mal dabei (Hamburger Straße 33, Rellingen, jeweils 10 bis 18 Uhr).

3000 Quadratmeter Naturgarten mit Bienenstöcken, Wildhecke, Buchenlaube und vielen Sitzecken zeigen Susanne und Herbert Vogt in Langeln, Dorfstraße 9b. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr.

