Unfall auf A23 bei Pinneberg – kilometerlanger Stau im Feierabendverkehr

Auf der A23 bei Pinneberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall im Feierabendverkehr gekommen. Die Autobahn musste lange gesperrt bleiben.

Pinneberg. Zwei Verletzte und ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der A23. Auf Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Mitte in Fahrtrichtung Norden waren gegen 15.45 Uhr drei Fahrzeuge kollidiert.

Nach Angaben der Feuerwehr Pinneberg war keiner der Verletzten eingeklemmt, folglich musste kein schweres Gerät zum Einsatz kommen. Dennoch zog sich der Einsatz über mehrere Stunden hin. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen.

Unfall auf A23 – kilometerlanger Stau im Feierabendverkehr

Nach Abendblatt-Informationen wollte ein BMW-Fahrer ein anderes Fahrzeug, das im Bereich der Ausfahrt Pinneberg-Mitte liegen geblieben war, überholen und übersah dabei ein von hinten kommendes Auto. Der hinterher fahrende Smart prallte gegen den BMW und überschlug sich. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die Autobahn wurde in Folge des Unfalls voll gesperrt, der Verkehr staute sich kilometerweit in Richtung Hamburg bis zum Autobahndreieck Hamburg-Nordwest. Auch auf den Alternativrouten kam der Verkehr wegen der vielen ausweichenden Autofahrer nahezu zum Erliegen.

Die Sperrung der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Norden dauert wohl bis in die Abendstunden an.

