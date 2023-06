Uetersen: Künstlerin inszeniert Museumsobjekte von Langes Tannen neu

Uetersen. Künstlerin Anke Müffelmann nutzt vielfältige Materialien und Techniken für ihre Arbeiten – von Keramik und Textil bis zur Zeichnung und Fotografie. In der neuen Ausstellung „Erinnerungsnester“ setzt sie sich künstlerisch mit der Geschichte des Museums Langes Tannen in Uetersen wie auch mit den Objektbeständen des Hauses auseinander.

Die Ausstellung „Erinnerungsnester“ mit Sammlungsstücken, Bildern und Objekten von Anke Müffelmann wird am kommenden Sonnabend, 17. Juni, um 16 Uhr eröffnet. Auf der Vernissage sprechen: Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei, Museumsleiterin Dr. Ute Harms sowie Künstler und Galerist Augustin Noffke. Die Schau wird bis zum 27. August zu sehen sein.

Langes Tannen in Uetersen: Künstlerin bezieht Objekte des Museums ein

Dieses „Haubennest“ hat Anke Müffelmann aktuell für die Ausstellung im Museum Langes Tannen in Uetersen aus Keramik geformt. Vorlage ist eine Haube, also ein Damenhut, aus der Sammlung des Museum.

Foto: Helmut Kunde

Anke Müffelmann, geboren 1963 in Hamburg, hat mehrere Studien im Bereich Kunst absolviert. Sie studierte unter anderem Freie Kunst (Graphik) in Kiel, Oslo und Porto, Keramik an der Muthesius Hochschule Kiel bei Johannes Gebhardt und Kerstin Abraham.

Zuletzt widmete sie sich der Malerei bei Antje Majewski und war in verschiedenen künstlerischen Projekten aktiv. Sie lebt und arbeitet seit 1996 als freie Künstlerin in Kiel. Ihren Schwerpunkt setzt sie auf keramische Plastik.

Anke Müffelmann hat sich 2016 für die Ausstellung im Stadtmuseum Pinneberg mit ILO-Motoren beschäftigt.

Foto: HA

Ihre Arbeiten waren 2016 auch schon einmal im Pinneberg Museum in einer Sammelausstellung von zehn Studierenden der Muthesisus Kunsthochschule zu sehen. Anke Müffelmann ließ sich damals von der Motorensammlung des Museums inspirieren. Sie fertigte von ihnen Zeichnungen an, die sie dann in Stickereien übertrug.

Anke Müffelmann führt persönlich durch die Ausstellung in Uetersen

Durch Einbeziehung von Sammlungsstücken in die thematische Präsentation ihrer Arbeiten eröffnet Anke Müffelmann neue inhaltliche Dimensionen, die Anregung und Spannung versprechen. Sie wird am Sonntag, 6. August, von 15 Uhr an persönlich durch die Ausstellung führen.

Erinnerungsnester Sa 17.6. - 27.8., jeweils Mi, Sa und So 14 bis 18 Uhr, Heidgrabener Straße 1, Café Langes Mühle: Mi, Fr, Sa, So 14-18 Uhr