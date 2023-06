Wilde Schafsjagd in Elmshorn - Polizei muss ausgebüxtes Lamm fangen

Die Beamten hatten alle Mühe, das Tier in die Hände zu bekommen. Am Ende mussten Schüler helfen, das kleine Schaf zu erwischen.

Vom Deich in Elmshorn hatte sich ein junges Schaf auf den Weg in die Stadt gemacht. Die Polizei musste das ausgebüxte Lamm einfangen.

Elmshorn. Tierischer Einsatz für die Polizei in Elmshorn: Die Beamten mussten in der Stadt an der Krückau am Dienstagmorgen ein ausgebüxtes Lamm einfangen. Und das war gar nicht so einfach, wie sich während der wilden Schafsjagd herausstellte.

Über Funk erreichte die Polizei am Dienstagmorgen zunächst der etwas kryptische Funkspruch: „Rose 4/11 von Westwind. Fahren Sie in die Heinrich-Hertz-Straße in Elmshorn, Gefahrenstelle durch freilaufendes Lamm.“ Da ahnte die Streifenwagenbesatzung noch nicht, dass der Einsatz trotz der noch „angenehm kühlen Temperaturen am Morgen“ ziemlich schweißtreibend wurde.

Tier macht Sachen: Wilde Schafsjagd in Elmshorn – Polizei fängt ausgebüxtes Lamm

Denn das entlaufende Lämmchen wollte „so gar nicht wieder in die heimischen Gefilde“, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Das Tier genoss offenbar die neu gewonnene Freiheit und hatte kein Böckchen, sich fangen zu lassen. Auch nicht von der Polizei.

In Elmshorn musste ein ausgebüxtes Lamm von der Polizei eingefangen werden. Mit Erfolg - wie dieses Beweisbild zeigt.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg / HA

„Übermütig und flink Haken schlagend entzog sich der vierbeinige Heranwachsende über mehrere Minuten immer wieder dem gut gemeinten polizeilichen Zugriff“, teilt die Polizei mit. Erst mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer Schülerinnen und Schüler gelang schließlich die kurzfristige Ingewahrsamnahme des Schafnachwuchses.

Polizei führt „erzieherisches und normenverdeutlichendes Gespräch“

„Nach einem erzieherischen und normenverdeutlichenden Gespräch über die Gefahren des Straßenverkehrs für kleine Vierbeiner“ entließen die Einsatzkräfte das Lämmchen in den verkehrsfreien Bereich. Sein altes und neues Zuhause ist nun wieder der eingezäunte Deich.

