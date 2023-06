Autobrand Kleinwagen geht auf Parkplatz in Pinneberg in Flammen auf

Pinneberg. Ein rätselhafter Autobrand hat am Montagnachmittag die Pinneberger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Retter in einer Mitteilung schildern, sei der Kleinwagen vom Typ Nissan auf einem Parkplatz an der Flensburger Straße von selbst in Flammen aufgegangen, und zwar während die Halterin einkaufen war. Die Ursache ist noch unklar.

Den Angaben nach habe sich das Feuer im Motorraum des Nissan gegen 13.20 Uhr entzündet. Der Brand war dann so stark, dass die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg alarmiert werden musste. Mit Kommandowagen, Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und einem Gerätewagen rückten insgesamt 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Mittagshitze aus.

Die Kameraden hatten schließlich wenig Mühe, den Brand zu löschen. Etwa 90 Minuten nach Eingang des Notrufs war der Brandfall erledigt. Der Wagen ist nur noch Schrott und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zur Ursache des Brandes oder zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr indes keine Angaben machen.