Kreis Pinneberg: Segen auf der Picknickdecke - Taufen im Freibad und der Elbe

Den christlichen Segen kann man auch in der freien Natur empfangen. Was Sie über die Tauffeste in der Region wissen sollten.

Fluss, Freibad oder See – Tauffeste sind sehr in Mode. Im Kreis Pinneberg finden im Juni Zeremonien in Elmshorn, Kollmar und Barmstedt statt (Symbolbild).

Elmshorn. Tauffeste werden immer beliebter. Besonders angesagt sind solche Zeremonien an einem Gewässer, denn laut biblischer Überlieferung wurde auch Jesus von Johannes dem Täufer an einem Fluss, dem Jordan, getauft. Im Kreis Pinneberg finden im Juni Tauffeste noch in Elmshorn, in Kollmar an der Elbe und am See in Barmstedt statt.

Am kommenden Sonnabend, 17. Juni, feiern vier Elmshorner Kirchengemeinden von 15 Uhr an ein Tauffest im Badepark Elmshorn. Getauft wird auf Picknickdecken auf der Wiese – Anmeldungen aller Altersgruppen – vom Baby bis zum Erwachsenen – sind noch möglich.

Kreis Pinneberg: Segen auf der Picknickdecke – Taufen im Freibad und in der Elbe

Täuflinge und Gäste sitzen auf Decken und an Bierzeltgarnituren, Pastorinnen und Pastoren taufen mit Wasser aus der Taufschale und spenden den Segen direkt vor Ort. Auf der Liegewiese neben dem Volleyballfeld ist eine Bühne mit Altar aufgebaut, eine Band untermalt das Tauffest musikalisch mit Klavier, Geige und Saxofon.

„Es ist eine lockere, unkonventionelle Atmosphäre, für die die vier Elmshorner Kirchengemeinden Friedenskirchengemeinde, Emmaus, Bugenhagen und St. Nikolai sorgen wollen, um damit eine Alternative zur Taufe in der Kirche zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises.

Tauffest: Auch Spontantaufen sind in Elmshorn möglich

Es sind bereits mehr als 20 Täuflinge angemeldet. Weitere dürfen bis zuletzt hinzukommen. „Spontantaufen sind möglich und können direkt vor der Veranstaltung angemeldet werden“, sagt Pastor Lars Därmann. Er wird vor Ort sein, genauso wie Pastorin Karin Johannigmann, Pastorin Antje Eddelbüttel, Pastorin Corinna Schmucker und Pastor Christofer Klaas.

Sie freuen sich auf das große Tauffest im Elmshorner Badepark: Pastorin Corinna Schmucker (von links), Antje Weckopp (Pächterin Gastro), Jürgen Garweler (Badebetriebsleitung Stadtwerke), Morris Vilter (technischer Koordinator), Pastor Lars Därmann und Harald Gierke (Friedenskirchengemeinde, zuständig für Technik).

Foto: Kirchenkreis

Die Kirchengemeinden rechnen mit etwa 400 Gästen. Einige Taufgesellschaften werden nach dem Gottesdienst im Badepark weiterfeiern, andere setzen die Familienfeier zu Hause fort. Für Täufling und Gäste wird kein Eintritt fällig, sie werden von Elmshorner Pfadfindern gesondert eingelassen. Der Badebetrieb läuft während der gesamten Tauffeier regulär weiter.

Die Kirchengemeinden sehen Tauffeste und Taufen an alternativen Orten als Ergänzung zur traditionellen Tauffeier sonntagsvormittags im Gottesdienst in der Kirche. Alle Beteiligten bieten weiterhin klassische Taufen an – und haben nach wie vor Familien, die sich bewusst dafür entscheiden.

Übersicht über alle vier Tauffeste im Kirchenkreis unter https://www.kk-rm.de/aktuell/neuigkeiten/

Kirchengemeinden in Elbmarschen feiern Taufe direkt an der Elbe

In der Kirchenkreis-Region Elbmarschen und im Freibad Rantzauer See in Barmstedt gibt es eine Woche später, am Sonntag, 25. Juni, die Gelegenheit der Open-Air-Taufe.

Das Tauffest der Kirchengemeinden der Region Elbmarschen beginnt um 9 Uhr am Elbstrand in Kollmar. Die Gäste können dabei zusehen, wie die Täuflinge mit dem Wasser der Elbe gesegnet werden – ein Symbol für ihre neue Identität als Christen. Im Anschluss an die Taufe gibt es ein gemütliches Beisammensein am großen Grill. Jede Taufgesellschaft bringt für sich und ihre Gäste Grillgut und Picknick mit und lässt den Tag gemeinsam ausklingen.

Kreis Pinneberg: Getauft wird auch im Rantzauer See

Alle Gemeindebüros der Region freuen sich noch auf Anmeldungen zur Taufe. Die Kontaktdaten gibt es auf www.kk-rm.de. Mit dabei sind die Kirchengemeinden Neuenkirchen, Glückstadt, Borsfleth, Kollmar-Neuendorf, Krempe, Süderau, Herzhorn, St. Jürgen Horst und Christus-Kirchengemeinde Kiebitzreihe (Anmeldung in den Kirchenbüros).

Der Kirchenkreis kündigt das Tauffest zudem mit diesem Video an https://youtube.com/shorts/XMT5I8q0KqY?feature=shareRegionales

Das Tauffest der Kirchengemeinde Barmstedt im Freibad Rantzauer See neben der Badewonne beginnt um 11 Uhr. Anmeldungen: https://www.kk-rm.de/der-kirchenkreis/gemeinden/institution/institution/ev-luth-kirchengemeinde-barmstedt/