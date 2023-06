Kontrolle Pinneberg: Polizei kontrolliert 103 Biker – und ahndet viele Verstöße

Bevern. Einsatzkräfte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben am Sonntag auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in Bevern eine Motorradkontrolle durchgeführt. Insgesamt kontrollierte die Polizei 103 Motorräder. In diesem Zusammenhang leiteten die Beamten elf Ordnungswidrigkeiten und zwölf Kontrollberichtsverfahren ein.

Nach Polizeiangaben erlosch bei fünf kontrollierten Motorrädern wegen der vorgenommenen, baulichen Veränderungen die Betriebserlaubnis. Hier müssen die Veränderungen zurückgebaut und der Polizei nachgewiesen werden. Ein ebenfalls im Einsatz befindlicher Videowagen stellte an dem Nachmittag zudem einen Geschwindigkeitsverstoß fest.

Motorradkontrolle: Polizei kontrolliert 103 Biker – und ahndet mehrere Verstöße

Darüber hinaus führte die Rollenstandprüfung eines Mofas zu einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Mofa fuhr 53 Stundenkilometer schnell – erlaubt war für den Fahrer jedoch nur Tempo 25.

Ein ähnliches Vergehen wird einem weiteren Motorradfahrer vorgeworfen, an dessen Kraftrad die Geschwindigkeitsdrosselung offensichtlich entfernt worden war, er aber nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte.

Verdacht auf Drogen: Arzt entnimmt Blutprobe

Bei einem weiteren Mann ergab sich der Verdacht auf den Einfluss berauschender Mittel. Auf Anordnung der Beamten entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.