Zur Premiere wurde drei Stunden durch die Gemeinde gefahren. Was sich sonst noch in der nächsten Zeit im Rathaus ändert.

Halstenbek Bürgermeister Krohn bietet jetzt Sprechstunde auf dem Rad an

Halstenbek. Eine Fahrradsprechstunde – und neue Öffnungszeiten: Im Halstenbeker Rathaus sind mit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Jan Krohn (CDU) sichtbare Veränderungen eingezogen.

Ein Indiz: Für Mittwoch, 7. Juni, hatte der neue Verwaltungschef zur ersten Fahrradsprechstunde eingeladen. Drei Stunden lang war er mit dem Fahrrad quer durch den Ort unterwegs. Abfahrt war am Rathaus, es ging über den Ortsteil Krupunder, Heideweg, Verbindungsweg und Neuer Luruper Weg zurück zum Rathaus.

Halstenbek: Bürgermeister bietet Sprechstunde auf dem Fahrrad an

„Acht bis neun Halstenbeker sind die ganze Strecke mitgefahren“, berichtet Krohn. An fünf vorher bekannt gegebenen Treffpunkten unterwegs hätten jeweils zwei bis drei Bürger gewartet, um Fragen zu – für sie wichtigen – Themen zu stellen.

Für Krohn ist die Tour ein Erfolg. Der passionierte Radfahrer, der die gefahrenen Kilometer in die Aktion „Stadtradeln“ einbringt, will in unregelmäßigen Abständen weitere Sprechstunden dieser Art anbieten – dann mit längerer Frist für die Vorankündigung.

Neue Zeiten für spontane Besuche im Rathaus

Doch auch im Rathaus finden klassische Sprechstunden statt. Ab Montag, 12. Juni, bietet das Bürgerbüro innerhalb der Verwaltung neue Öffnungszeiten für diejenigen an, die ohne Termin spontan vorbeikommen möchten, um ihr Anliegen loszuwerden oder einfach nur einen Personalausweis zu ordern.

Spontane Besuche sind dann montags von 8 bis 12.30 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr möglich. Außerhalb der oben genannten Publikumszeiten besteht weiterhin die Möglichkeit der telefonischen Terminvereinbarung unter Telefon 04101/49 11 15.

Im Rathaus werden über den Sommer bauliche Veränderungen erfolgen, um den Aufenthalt für die Bürger in dem Gebäude zu verbessern. Absperrbereiche, die durch die Corona-Pandemie eingerichtet worden sind, werden zurückgebaut. Auch eine neue Tür soll eingezogen werden, um mehr Platz für die Wartenden zu schaffen.

Halstenbek: Bürger können sich im Rathaus frei bewegen

Geändert ist bereits das Öffnungssystem. Zuletzt war die Eingangstür stets geschlossen und musste von den Mitarbeitern von innen geöffnet werden. Dadurch bildeten sich teilweise große Schlangen draußen vor der Tür.

Inzwischen öffnet die Tür zu den Öffnungszeiten wieder automatisch. Die Besucher können sich, im Prinzip wie vor Corona, in dem Verwaltungsgebäude wieder frei bewegen.