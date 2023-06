Straßensperrung Pinneberg: Stadt kündigt neue Verkehrsbehinderungen an

An der Mühlenstraße und der Hans-Hermann-Kath-Brücke bekommen die Fahrbahnen neuen Belag. Auch Am Hünengrab wird voll gesperrt.

Straßensperrung Stadt kündigt neue Verkehrsbehinderungen in Pinneberg an

Pinneberg. In diesem Frühsommer werden Autofahrer der Kreisstadt nahezu durchgängig auf harte Geduldsproben gestellt. Ein Grund mehr: Die Stadt Pinneberg lässt vom Montag, 19. Juni, bis zum Freitag, 23. Juni, die Kreuzung Mühlenstraße und auf der nördlichen Rampe der Hochstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Saarlandstraße und Hans-Hermann-Kath-Brücke asphaltieren. Dafür muss der Bereich voll gesperrt werden.

Damit ist die Zufahrt zur Kath-Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt ab der Kreuzung Saarlandstraße/Mühlenstraße nicht befahrbar, wie die Stadtverwaltung informiert. Auch die Zufahrt Mühlenstraße in Richtung Am Hafen wird voll gesperrt. Die Saarlandstraße in Richtung Hochstraße soll zur Sackgasse werden.

Straßensperrung: Stadt kündigt neue Verkehrsbehinderungen in Pinneberg an

Von der Elmshorner Straße in Richtung Mühlenstraße ist die Brücke jedoch befahrbar. Der Verkehr wird über Mühlenstraße, Westring, Prisdorfer Straße und Elmshorner Straße umgeleitet. Anlieger der Straße An der Mühlenau werden über Am Hafen, Westring, Prisdorfer Straße und Elmshorner Straße umgeleitet.

Ortskundigen wird geraten, der Baustelle sehr großräumig auszuweichen. Fußgänger und Radfahrer sind von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg wird saniert und ist deshalb gesperrt.

Foto: Anne Dewitz

Über die Sperrung der Hochstraße und der Hans-Hermann-Kath-Brücke, den Kreuzungsbereich Mühlenstraße/Saarlandstraße und die Umleitungsführungen wird an zentralen Knotenpunkten auf Großtafeln hingewiesen. Den Zuschlag zur Ausführung der Arbeiten erhielt die Firma Groth & Co. GmbH aus Pinneberg mit einem Auftragsvolumen von etwa 80.000 Euro.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Straße Am Hünengrab in Pinneberg wird ebenfalls asphaltiert

Asphaltiert wird auch die Straße Am Hünengrab in Pinneberg. Sie ist noch bis zum 16. Juni gesperrt. Neben der Asphaltschicht werden auch die Schachtabdeckungen der Regen- und Schmutzwasserleitungen erneuert.

Bei den Grundstücken mit ungeraden Hausnummern ist auch die fußläufige Zuwegung eingeschränkt, da auf dieser Seite kein Gehweg vorhanden ist. Am 15. Juni wird die Straße gefräst, einen Tag später asphaltiert.

Die Fahrbahnen dürfen von Am Hünengrab bis zur Einmündung Bredenmoor an diesen beiden Tagen nicht betreten werden, weil Haftkleber und Asphalt auch über Nacht trocknen müssen. Nach Auskühlen und Aushärten der neuen Deckschicht kann die Fahrbahn vom 17. Juni an wieder befahren werden.