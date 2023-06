Polizei: Hamburger verprügelt Ex-Freundin in Uetersen auf offener Straße

Tritte und Schläge in aller Öffentlichkeit: In Uetersen kam es am Freitagmorgen zu einer Beziehungstat. Zeugen mussten einschreiten.

In Uetersen ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Ex-Partnern gekommen. Ein Mann malträtierte seine Ex-Freundin auf offener Straße.

Uetersen. Er drosch und trat unverhohlen auf offener Straße auf seine ehemalige Partnerin ein. Am frühen Freitagmorgen ist es in Uetersen an der Birkenallee zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Mann seine Ex-Freundin verletzt hat. Der Hamburger wurde festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldeten Zeugen kurz nach 8 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung. Dabei soll der Mann in aller Öffentlichkeit auf eine Frau eingeschlagen und eingetreten haben.

Polizei: Hamburger verprügelt seine Ex-Freundin in Uetersen auf offener Straße

Die ersten Augenzeugen sollen „verbal auf den Mann eingewirkt“ haben. Offenbar verhinderte nur dieses couragierte Einschreiten schwerere Verletzungen bei der gepeinigten Frau.

Die ersten Einsatzkräfte der Polizei trafen vor Ort auf die beiden Beteiligten. Sie nahmen den 38 Jahre alten Mann aus Hamburg vorläufig fest. Rettungskräfte brachten die vermutlich leicht verletzte Frau aus Uetersen in ein Krankenhaus.

Beziehungstat: Das Paar lebte zuvor zusammen – inzwischen ist es getrennt

Nach dem vorläufigen Ermittlungsstand der Polizei zu den Hintergründen handelt es sich offenbar um verletzte Eitelkeit. Die Frau und der Mann waren in der Vergangenheit in einer Beziehung, leben inzwischen aber in Trennung.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die näheren Umstände der Tat seien Bestandteil der laufenden Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Maßnahmen dauern den Angaben nach noch an.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun weitere Zeugen der tätlichen Auseinandersetzung und bittet unter 04101/2020 um sachdienliche Hinweise.