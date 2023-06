Recyclinghof Quickborn: Premiere - GAB veranstaltet Flohmarkt der weggeworfenen Dinge

An der Recycling-Station der GAB in Quickborn wird erstmals ein Flohmarkt veranstaltet: Uwe Scharpenberg von der Stadt Quickborn war bei der Eröffnung des Hofes dabei.

Quickborn. Nicht alle ausrangierten Sachen gehören in den Müll und sind zu schade für den Recyclinghof. Das jedenfalls findet die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB) des Kreises Pinneberg.

Darum veranstaltet sie jetzt erstmals einen Flohmarkt mit Dingen, die die Bürgerinnen und Bürger beim Wertstoffhof an der Güttloh in Quickborn abgegeben oder entsorgt haben. Der Erlös soll einem guten Zweck zukommen – einem Verein in Quickborn oder dem Kreis Pinneberg, kündigt GAB-Sprecherin Kristina Engels an.

Premiere: GAB veranstaltet Flohmarkt der weggeworfenen Dinge

Viele Dinge, die bei uns auf dem Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe oder in Quickborn abgegeben werden, sind wie neu oder sogar noch in ihrer Original-Verpackung und viel zu schade zum Wegwerfen“, erklärt dazu Natalie Buthmann, die die Wertstoffannahme in Quickborn leitet. Daraus entstand die Idee, diesen Dingen eine zweite Chance zu geben.

Darum sollen diese aussortierten Sachen, die noch sehr gut erhalten sind, am Donnerstag, 29. Juni, von 14.30 bis 19 Uhr bei einem Flohmarkt auf dem Gelände der Wertstoffannahme in Quickborn veräußert werden. „Wiederverwendung und Recycling: das ist Kreislaufwirtschaft, wie wir sie verstehen“, sagt Buthmann. „Wir freuen uns schon auf den Flohmarkt und sind gespannt, wie er angenommen wird.“

Vereine können sich bis 10. Juni um Erlös bewerben

Vereine aus der Region, die den Erlös dieses Flohmarktes haben möchten, um eigene Projekte zu finanzieren, sollten sich möglichst bis Sonnabend, 10. Juni, bei der GAB bewerben. Die Vereine sollten kurz beschreiben, was sie machen, um welche Aktivitäten es sich handelt und warum sie finden, dass sie den Erlös verdient hätten.

Anträge sind direkt an Susanne Flor aus dem Bereich Umweltbildung per Mail zu schicken: flor@gab-umweltservice.de. Bei mehreren Bewerbern entscheidet das Los.

