Polizei Schenefeld: Einbrecher machen fette Beute in Eigenheim und Firma

Einbrecher sind in Schenefeld in ein Einfamilienhaus und in eine Firma eingedrungen (Symbolbild).

Schenefeld. Einbrecher haben am Donnerstag in Schenefeld ihr Unwesen getrieben, und zwar zweimal. Die Polizei vermeldet einen Einbruch in ein Einfamilienhaus sowie in eine Firma.

Das Gebäude des betroffenen Betriebes liegt am Osterbrooksweg zwischen Sandstückenweg und Hasselbinnen.

Schenefeld: Einbrecher stehlen Werkzeuge, Armbanduhr und Geld

Die Tatzeit liegt demnach zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7.40 Uhr am Donnerstag, dem Zeitpunkt der Entdeckung der Tat. Die Täter drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein und stahlen Werkzeug.

Das betroffene Einfamilienhaus befindet sich an der Schulstraße. Hier schlugen die Täter zwischen 7.50 und 18 Uhr zu. Sie drangen in das Wohnhaus ein und stahlen Geld sowie eine Armbanduhr.

Die Kripo Pinneberg ist für die Ermittlungen in beiden Fällen zuständig und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben können.

Schenefeld: Polizei sucht Zeugen für die beiden Einbrüche

Kontakt unter Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Telefon 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.