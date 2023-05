Elmshorn. Tödlicher Unfall in Elmshorn: Ein 51 Jahre alter Fußgänger ist in Elmshorn beim Überqueren des Steindamms von einem VW erfasst worden. Das Unfallopfer erlag später in der Klinik seinen Verletzungen. Der Fahrer des VW, der für einen Pizzalieferdienst unterwegs war, erlitt einen Schock.

Laut den Polizeiangaben ereignete sich der tödliche Unfall am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr in der Nähe des Einmündung zum Gooskamp. Der 29 Jahre alte Fahrer des Lieferdienstes befuhr an den Steindamm in Richtung der Hamburger Straße, als der Fußgänger offenbar plötzlich die Fahrbahn querte. An dieser Stelle gibt es keine Querungshilfe, die nächste ist jedoch nicht weit entfernt.

Elmshorn: Pizzabote fährt Fußgänger am Steindamm tot

Von welcher Seite aus der Fußgänger die Straße überqueren wollte, weiß die Polizei derzeit nicht. Der Autofahrer ist aktuell noch nicht vernehmungsfähig.

Der VW erfasst den Fußgänger und schleuderte ihn durch die Luft, ehe er hart auf den Asphalt aufschlug. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung. Der Elmshorner kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er einige Stunden später verstarb. An dem VW entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Polizei schaltet Unfallsachverständigen für eine Rekonstruktion des Geschehens ein

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. Er sicherte noch am Abend an der Unfallstelle Spuren.

Der Steindamm blieb stundenlang gesperrt. Die Polizei sucht unter 04121/80 30 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Fußgänger vorher aufgefallen ist.

Elmshorn: 2020 gab es in der Nähe einen tödlichen Unfall mit einem Lieferdienst

Erst am Neujahrstag 2020 hatte einige Hundert Meter entfernt der Fahrer eines Pizzadienstes eine Fußgängerin erfasst, der an der Ecke zur Langelohe auf einem Zebrastreifen die Fahrbahn überquerte. Auch die 56 Jahre alte Frau kam dabei ums Leben.

Der Amtsgericht Elmshorn hatte im November 2020 den 20 Jahre alten Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung nach dem milderen Jugendstrafrecht verurteilt. Er kam mit einer Verwarnung und einer Geldauflage von 2000 Euro davon.