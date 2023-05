Elmshorn: Mann aus Auto gezogen und brutal verprügelt

Die Polizei ermittelt im Fall eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend an der Ollnstraße in Elmshorn ereignet hat. Dort wurde ein Mann aus dem Auto gezogen und verprügelt.

Vorfall hat sich am Sonntagabend auf Höhe eines Kiosks an der Ollnstraße ereignet. Opfer kommt in Klinik. Was bisher bekannt ist.