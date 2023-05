Arbeiten im Verlauf der Lübzer Straße starten am 22. Mai. Welche Behinderungen es für Verkehrsteilnehmer geben wird.

Ab dem 22. Mai beginnen Sanierungsarbeiten an der Bahnunterführung im Verlauf der Lübzer Straße in Halstenbek.

Halstenbek. Halstenbek lässt die Bahnunterführung an der Lübzer Straße sanieren. Beginn der Arbeiten an dem Trogbauwerk ist am Montag, 22. Mai. Die Arbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein.

Während der Maßnahmen werden die oberen Geländer sowie die Fugen erneuert. Außerdem erfolgt eine Betonsanierung an den oberen Kappen.

Halstenbek: Bahnunterführung wird saniert – Behinderungen bis Ende Juli

Die Arbeiten beginnen auf der Seite der Richtungsfahrbahn Schenefeld. Dafür wird die Fahrbahn im Bereich der Baustelle gesperrt und der Verkehr mit Hilfe einer Baustellenampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Arbeiten auf der Seite in Richtung Schenefeld finden werktags zwischen 8 und 15 Uhr statt. Zum Arbeitsende wird die Sperrung aufgehoben und zum Beginn der Arbeiten neu eingerichtet.

Für die Arbeiten wird täglich eine Fahrspur gesperrt

Nach Abschluss dieser Arbeiten wechselt die Baustelle auf die Seite in Richtung der Zufahrt zur A 23., Dann wird der Verkehr einspurig ebenfalls mit Hilfe einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Hier wird der Geh- und Radweg für die Dauer der Bauarbeiten auf eine Breite von 1,50 Meter reduziert. Der Geh- und Radweg ist aber, wenn auch mit Einschränkungen, weiter nutzbar.

Auch auf dieser Seite wird nach Arbeitsende die Baustelleneinrichtung teilweise zurückgebaut. Hier wird die Bautätigkeit zwischen 8 und 17 Uhr erfolgen.

Halstenbek: Witterungsbedingt setzen die Arbeiten an manchen Tagen aus

Da im Bereich der Sanierung mit Materialien gearbeitet wird, die sehr witterungsempfindlich sind, kann es vorkommen, dass an manchen Tagen keine Baustellentätigkeiten zu verzeichnen sind.

Die Gemeinde bitte um Verständnis für die Einschränkungen. Die Mitarbeiter sind bemüht, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten