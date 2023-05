Flohmarkt Pinneberg: Der große Überblick - alle Flohmärkte im Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg. Es gibt wieder Rares für Bares! Denn mit dem beginnenden Mai startet im Kreis Pinneberg auch die Saison für Flohmarktliebhaber. Ganze Dörfer veranstalten die ersten Trödeltreffs des Jahres. Schon an diesem Wochenende geht es los – etwa in Elmshorn, Schenefeld, Wedel und Borstel-Hohenraden.

Für Fans des ungezwungenen Handelns reicht das Angebot von Kinderklamotten über spezielle Frauensachen bis hin zum Vollsortimenter im Flohmarktbereich. Das Abendblatt hat in einer Übersicht den Saisonstart der Flohmärkte in den einzelnen Orten zusammengefasst. Alle Daten, alle Plätze, alle Zeiten.

Flohmärkte im Kreis Pinneberg – der große Überblick

An diesem Sonnabend, 6. Mai, startet der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt an der Friedrich-Ebert-Schule, Jahnstraße 14, in Elmshorn. Auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule findet von 12 bis 15 Uhr ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt statt. Bei Regen kann er in die Turnhalle verlegt werden.

Zur Stärkung werden in der Cafeteria Kaffee, Kuchen, Waffeln, Salate und heiße Würstchen angeboten. Die Erlöse aus der Cafeteria und der Standgebühr von 10 Euro werden für das Projekt „Wasserspender im neuen Schulgebäude“ verwendet und kommen so allen Schülerinnen und Schülern zugute. Anmeldungen unter schulverein@fes-elmshorn.de

Ein Flohmarkt nur für Frauen in Schenefeld

Ebenfalls an diesem Sonnabend ist Frauenflohmarkt im Stadtzentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2. Alles für die Frau lässt sich von 10 bis 18 Uhr auf dem Frauenflohmarkt im Stadtzentrum Schenefeld finden. Anmeldung an der Info auf dem Marktplatz für 15 Euro inklusive Tisch. Pro Person ein Tisch buchbar.

Schon am Sonntag, 7. Mai, geht es mit dem Antik- und Trödelmarkt Kiebitzweg 2, in Schenefeld weiter. Von 9 bis 16 Uhr kann auf dem Antik- und Trödelmarkt in Schenefeld gestöbert werden. Anmeldungen unter www.marktundkultur.de

Dorfflohmarkt in Borstel-Hohenraden ist am Sonntag

In Wedel ist am Sonntag Flohmarkt beim Wedeler Famila, Rissener Straße 105. Voll überdacht und absolut wetterunabhängig kann auf dem Parkdeck des Famila-Marktes in Wedel getrödelt werden, und zwar von 6 bis 15 Uhr. Der laufende Meter für Trödel kostet 10 Euro. Anmeldung unter www.nord-flohmarkt.de

Ein ganzer Ort wird am Sonntag auch zum Flohmarkt, nämlich beim Dorfflohmarkt, Dorfstraße 43, in Borstel-Hohenraden. Es ist der zweite Flohmarkt dieser Art von 11 bis 16 Uhr. Anmeldungen werden noch unter www.marktcom.de entgegen genommen.

Das Organisationsteam beim Holmer Flohmarkt: Maj-Britt Haak, Sybille Dittmer, Cordula Rölver und Ilka Fronia freuen sich auf die dritte Auflage des Flohmarkts.

Foto: Privat

Und noch ein Dorf macht Flohmarkt. Am Sonntag wird die Gemeinde Holm wieder zu einem einzigen großen Flohmarkt. Von 10 bis 15 Uhr verwandeln viele Holmer ihre Privatflächen zu Flohmarkt-Ständen. Straßen und Wege selbst müssen frei bleiben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Bücherflohmarkt in Rellingen-Krupunder

Am Freitag, 10. Mai, wird es einen Bücher-Flohmarkt in der Bücherei Rellingen-Krupunder geben. Die Gemeindebücherei Rellingen-Krupunder lädt von 14 bis 18 Uhr zum Bücher-Flohmarkt ein. Angeboten werden Bücher für Kinder und Erwachsene, sowie diverse Gesellschafts- und Hörspiele. Die Abgabe erfolgt gegen eine freiwillige Spende für die Bürgerstiftung Rellingen.

Bei Famila in Pinneberg, Westring 6, ist am Sonntag, 14. Mai, Flohmarkt. Auf den Parkplätzen des Famila-Marktes in Pinneberg werden von 8 bis 15 Uhr die Flohmarktstände aufgebaut sein. Der laufende Meter für Trödel kostet 10 Euro. Anmeldung unter www.nord-flohmarkt.de

Himmelfahrt wird in Prisdorf ein Flohmarkt veranstaltet

Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 18. Mai, gibt es bei Marktkauf, Peiner Hag 1, in Prisdorf einen Flohmarkt. Die Stände können von 6 bis 15 Uhr durchstöbert werden. Der laufende Meter Gebrauchtware kostet 10 Euro, eine Überdachung ist für zwei Euro Aufpreis möglich. Anmeldung unter www.marktcom.de

Am Freitag, 26. Mai, richtet sich das Angebot des Frauenflohmarktes im DRK-Veranstaltungszentrum, Gärtnerstraße 12, in Elmshorn an weibliche Besucher, und zwar am Abend. Von 18 bis 22 Uhr ist der Frauenflohmarkt geplant. Auch die DRK-Kleiderkammer hat ihren Fundus gesichtet und verkauft ihre Highlights in allen gängigen Größen. Dazu gibt es Getränke, Häppchen und Knabberkram. Einen Tisch von eineinhalb Quadratmetern Fläche können Frauen für 5 Euro buchen. Aufbau ist um 17 Uhr. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Heike Littoff unter Telefon 0152/0470 10 58 an.

Pfingsten gibt es zwei Flohmärkte in Quickborn und Elmshorn

Ín Quickborn wird am Pfingstsonntag, 28. Mai, ein Flohmarkt bei Famila, Pascalstraße 9, organisiert. Auf den Parkplätzen des Famila-Marktes werden die Stände von 8 bis 16 Uhr zu finden sein. Anmeldung unter www.flohmarkt-horst.de

Am Pfingstmontag, 29. Mai, geht es mit dem Buttermarktplatz-Flohmarkt, Schauenburger Straße, Elmshorn weiter. Auf dem Wochenmarktplatz in der Elmshorner Innenstadt werden von 8 bis 16 Uhr Flohmarktstände zu finden sein. Der laufende Meter für Trödel kostet 9 Euro, ab 5 Metern kann ein Pkw kostenlos am Stand verbleiben. Anmeldungen unter www.flohmarkt-horst.de

Im Juni wird das Angebot für Flohmarktfans natürlich fortgesetzt. Los geht es etwa am Sonntag, 4. Juni, mit dem Flohmarkt zum Familientag auf dem Rathausmarkt in Quickborn. Zum 22. Mal findet von 11 bis 17 Uhr der alljährliche Familientag mit dem beliebten Flohmarkt auf dem Rathausplatz in Quickborn statt. Die privaten Flohmarktstände kosten 15 Euro pro drei Meter Standplatz. Die Standausweise sind ab sofort im Rathaus. Der Aufbau der nummerierten Flohmarktstände kann am Veranstaltungstag ab 9 Uhr erfolgen.