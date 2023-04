DB Bauarbeiten: Nordbahn kündigt etliche Zugausfälle im Mai an

Der Mai hält etliche Fahrplanänderungen bereit. Aber auch Sonderzüge zum Hafengeburtstag. Was auf Pendler und Fahrgäste zukommt.

Ein Zug der Nordbahn vom Typ "Flirt" am Bahnsteig im Bahnhof Hamburg-Altona. Im Mai kommt es

Deutsche Bahn Bauarbeiten: Nordbahn kündigt erneut viele Zugausfälle an

Kreis Pinneberg. Nachdem Bauarbeiten der Deuschen Bahn schon im März und April für zahlreiche Zugausfälle, Ersatzverkehr und Fahrplanabweichungen gesorgt hatten, müssen sich Fahrgäste auch im Mai auf Einschränkungen einstellen. Das betrifft auch Pendler im Kreis Pinneberg.

Wie die Nordbahn mitteilt kommt es aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen an der Gleisinfrastruktur der DB Netz AG auch in den ersten Mai-Wochen zu Einschränkungen auf dem Abschnitt zwischen Wrist/Itzehoe, Elmshorn, Pinneberg und Hamburg. Ein Überblick.

Bauarbeiten der Deutschen Bahn: Mai bringt massive Einschränkungen für Pendler

Betroffen sind alle Pendlerinnen und Pendler aus dem Kreis Pinneberg, die die Regionalzüge der Linien RB61 und RB71 nutzen. Noch bis zum 1. Mai fallen nachts einzelne Züge auf dem Streckenabschnitt zwischen Elmshorn und Pinneberg sowie zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus.

Zudem werden die Züge der Linie RB61 noch bis zum 4. Mai nach Altona umgeleitet. Von Mittwoch, 3., bis Freitag, 5. Mai, kommt es zwischen Wrist und Elmshorn nachts zu Zugausfällen. Betroffen sind jeweils zwei Züge pro Richtung.

Hamburger Hafengeburtstag: Nordbahn verstärkt ihre Züge

Am Wochenende des Hamburger Hafengeburtstags (6./7. Mai) verstärkt die Nordbahn ihre Züge. Dann fahren die Bahnen der Linie RB61 mit zwei aneinander gekuppelten Zügen, also mit doppeltem Platzangebot.

Im Zeitraum von Freitag, 5. Mai, bis Freitag, 12. Mai führt die Deutsche Bahn Baumaßnahmen am neuen Fernbahnhof Diebsteich durch. Deshalb kommt es frühmorgens, spätabends und nachts zu Zugausfällen. Zudem ergeben sich laut Nordbahn frühmorgens und abends Änderungen bei weiteren Verbindungen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutsche Bahn baut: Nordbahn-Züge starten und enden in Alton

In der Nacht von Dienstag, 9. Mai, auf Mittwoch, 10. Mai, kommt es zu Zugausfällen zwischen Hamburg-Altona und Elmshorn. Auch Ende Mai stehen Zugausfälle und Fahrplanabweichungen an. Vom 22. bis zum 24. Mai fallen Züge in den Tagesrandlagen aus. Betroffen ist sowohl die Linie RB61 als auch RB71.

Vom 22. bis zum 28. Mai starten oder enden zudem alle Fahrten der Linie RB61 erneut ganztätig in Hamburg-Altona. Die Nordbahn bittet Fahrgäste zudem, zu beachten, dass einzelne Züge zwischen dem 29. und 31. Mai schon vor dem regulären Fahrplan abfahren.

Nordbahn informiert online über Zugausfälle im Mai

Den ganzen Mai hindurch komme es aufgrund der Baumaßnahmen bei einzelnen Verbindungen zu Verspätungen von wenigen Minuten, heißt es von der Nordbahn. Fahrgäste würden daher gebeten, sich rechtzeitig vor Reisebeginn über Änderungen zu informieren. Sonderfahrpläne für alle Zeiträume stellt die Nordbahn auf ihrer Webseite unter www.nordbahn.de zur Verfügung.

Die Ersatzbusse sind barrierefrei, es handelt sich um rollstuhlgeeignete Niederflurbusse. Die Mitnahme von Fahrrädern ist nicht möglich. Die Busse bieten jeweils Anschluss an die Züge der Nordbahn. Die Haltestellen sind im Ersatzfahrplan genannt.