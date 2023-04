Elmshorn: Fahrradverleih am Bahnhof floppt – Minusgeschäft für die Stadt

Elmshorn. Die Idee klingt einfach und sinnvoll, scheint aber keine Akzeptanz zu finden: In Elmshorn können Pendler aus der Bahn steigen und in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs auf ein Leihfahrrad umsteigen. Bequem zu reservieren per Online-Buchungsportal. Ende 2021 hat die Stadtan der Bike-and-Ride-Anlage am Bauernweg diesen öffentlichen Fahrradverleih eingerichtet.

Doch so einfach die Idee klingt, so schlecht wird das Projekt angenommen. Das geht aus einem Bericht der Stadt zum Fahrradverleih hervor. Demnach wurden im Jahr 2022 nur 195-mal Fahrräder ausgeliehen. Zwischen dem Start Ende August und Ende Dezember 2021 waren es nur 41.

Elmshorn: Fahrradverleih floppt – Stadt zieht ernüchternde Bilanz

Mit dem Verleih der Fahrräder sowie deren Bewirtschaftung wurde die Brücke gGmbH beauftragt. Für die zahlte die Stadt Ende 2021 einen Zuschuss von rund 6,271 Euro, für den Zeitraum von Ende August bis Ende Dezember.

Im Jahr 2022 wurde mit den Leihfahrrädern ein Umsatz von rund 2385 Euro erwirtschaftet. Dem stehen Kosten für die Buchungsplattform, die Wartung, Reinigung sowie sonstiger Serviceaufwand der Brücke entgegen. Dadurch entsteht ein Defizit von rund 6093 Euro. Die Kosten trägt die Stadt.

Elmshorn muss Defizit von mehr als 6000 Euro ausgleichen

„Resümierend zeigt sich zwar eine Steigerung der Ausleihzahlen, es wird aber auch belegt, dass der Verleih noch nicht gut angenommen wird“, heißt es in dem Bericht des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt. 110-mal seien 2022 die Pedelecs, also Fahrräder mit Elektrounterstützung, ausgeliehen worden, 12-mal das Lastenfahrrad und 73-mal ein Kompaktrad.

Als Gründe für die schlechten Ausleihzahlen führt die Stadt unter anderem an, dass viele Menschen nach wie vor aus dem Homeoffice arbeiteten. Zudem sei durch die Einführung der E-Scooter Mitte 2022 eine zusätzliche Konkurrenz für die Leihräder entstanden.

Stadt Elmshorn will an Fahrradverleih festhalten

Dennoch, so heißt es, seien die Möglichkeiten im Betrieb und der Bewerbung der Räder noch nicht ausgeschöpft. Die Stadt will also offenbar am Fahrradverleih festhalten. Für eine Verbesserung würden verschiedene Maßnahmen geprüft.

So solle an der Öffentlichkeitsarbeit, den Werbemaßnahmen und der Sichtbarkeit der Anlage gearbeitet werden. Zudem soll es möglicherweise kürzere oder flexiblere Ausleihzeiten, günstiger Preise und einen leichteren Zugang zur Buchungsplattform geben.

Elmshorn: Gefloppter Fahrradverleih soll verbessert werden

Zumindest im letzten Punkt ist die Stadt schon aktiv geworden. So wurde ein Link von der städtischen Webseite zur Buchungsplattform angelegt, auch die Übersichtlichkeit der Plattform wurde leicht verbessert: Die unterschiedlichen Räder sind nun per Symbol erkennbar. Zuvor war ihnen nur ein Zahlencode zugeordnet. Nach einem Jahr soll der Fahrradverleih nun noch einmal neu bewertet werden.