Gartenschau: Arboretum in Ellerhoop erwacht mit Blüten-Fest – und Döner

Ellerhoop. Das Arboretum in Ellerhoop feiert an diesem Wochenende (22./23. April) die Jahreszeit des Aufkeimens mit einem zweitägigen Frühlingsfest – und zwar für alle Sinne. Das Programm dafür ist prall. Kurzum: „Der schönste Garten im Norden“, das Arboretum in Ellerhoop-Thiensen (Thiensen 4), will seinen eigenen Anspruch bestätigen.

Gefeiert wird am Sonnabend und Sonntag: So duften auf der 1,5 Hektar großen Wiese im Herzen des Parks unter anderem blühende Dichternarzissen. „Entlang der Wege leuchten zehntausende Hornveilchen, Goldlack, Tulpen und Persische Kaiserkronen. Darüber wiegen Zierapfel, Zierkirsche weiß und rosafarben ihre Kronen“, heißt es mit poetischem Anstrich in der Mitteilung des Arboretums.

Gartenschau Ellerhoop: Arboretum erwacht mit Frühlingsgefühlen für alle Sinne

Auch farbenfrohe Magnolien und der seltene Schneeglöckchenstrauß haben ihren Platz. Und unzählige weitere Pflanzen, Bäume, Sträucher und Blumen. Jeweils um 12 Uhr an beiden Tagen beginnen kostenlose Führungen durch den Park. Treffpunkt ist hinter dem Kassenhäuschen.

Arboretum in Ellerhoop: Eine Sternmagnolie blüht.

Musikalisch begleitet der Shanty-Chor „Elveshörn maritim“ das Frühlingsfest an beiden Tagen – am See um jeweils 14.30 Uhr und eine Stunde später im NDR-Garten.

Neben Pflanzen gibt es Kaffee, Kuchen, Grillfleisch – und Döner

Kinder können sich zwischen 14 und 16 Uhr schminken lassen. Es gibt Kuchen im Café im Münsterhof und Bio-Kaffees der „Röstlich Coffee Brothers“ aus Uetersen im Café-Zelt. Am See öffnet an beiden Tagen zusätzlich ein Frühlings-Café mit Grillplatz, es gibt sogar auch einen Dönerwagen.

Die Heide-Cuisine aus Bispingen lockt am Sonntag mit Spezialitäten aus der Lüneburger Heide. „MyGöttsche“ aus Elmshorn verkauft an beiden Tagen Liköre.

Auch Freiland-Kamelien sind im Arboretum Ellerhoop gepflanzt.

Der Hamburger Obsthof Tamke bietet Obst, Gemüse und Säfte an, die Uetersener Firma „bewusst-natuerlich-gesund“ hat Öle und Seifen im Angebot und die Imkerei Tietgen mehr als 40 Sorten Honig. Ein Bienenmobil informiert zudem über Bienenzucht, Honigherstellung und -produkte.

Im Ellerhooper Arboretum blüht es nicht nur beim Frühlingsfest

Das Weingut Eric Sommer aus Rheinland-Pfalz hat Bio-Weine dabei – es kann gekostet werden. Besucher können auch Holzmalereien und Holzherzen erwerben. Gartengerät für das eigene Areal wird ebenfalls angeboten. Die Gärtnerei am Eingang des Arboretums ist geöffnet. Geöffnet ist täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Eintritt: 9 Euro.

Naturfreunde haben im Arboretum in Ellerhoop vieles zu entdecken.

