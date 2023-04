Quickborner Feuerwehr: Dieses Gefährt kann Wasser, Schienen und unwegsames Gelände

Quickborn. Es hat vier Räder – auf jeder Seite – und sieht aus, als könnte es sich auch einen Weg durch Mondlandschaft bahnen. Die Feuerwehr Quickborn konnte ihren Fuhrpark um ein außergewöhnliches Einsatzfahrzeug ergänzen: ein Amphibienfahrzeug vom Typ ARGO AURORA 8x8.

Damit kann die Feuerwehr auch in schwer zugänglichem Gelände wie dem Himmelmoor Brände bekämpfen und Menschen retten. Bürgermeister Thomas Beckmann überreichte am Sonnabend dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn, Erster Hauptbrandmeister Wido Schön, die Schlüssel für dieses in Kanada gefertigte Spezialfahrzeug, das sich sowohl an Land als auch auf Wasserflächen fortbewegen kann.

Amphibienfahrzeug kann auf Wasser, Schienen und unwegsamen Gelände fahren

„Es ist wichtiger Bestandteil des von der Wehrführung entwickelten Konzeptes zur Vegetations- und Waldbrandbekämpfung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Sonnabend. Aufgrund seiner speziellen Bauart ist das Fahrzeug auch schwimmfähig und kann auf dem Wasser und durch eine Schienenerweiterung auch im Bahnbereich eingesetzt werden.

„Mit dem neuen Amphibienfahrzeug kommt die Feuerwehr auch in die abgelegensten Bereiche des Himmelmoors sowie in andere weitläufige Wald- und Vegetationsgebiete der Stadt. Damit ist neben der verbesserten Brandaufklärung und -bekämpfung insbesondere eine schnelle Personenrettung auch ohne Hubschraubereinsatz möglich“, sagt Thomas Beckmann, der sich bei den Kameradinnen und Kameraden der Quickborner Feuerwehr, der Landtagsabgeordneten Annabell Krämer und dem Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein bedankte.

Kosten für neues Fahrzeug der Quickborner Feuerwehr übernimmt das Land

Der außergewöhnliche Technik-Neuzugang der Quickborner Feuerwehr wird in voller Höhe durch eine Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Dafür hatte sich die Quickborner Ratsfrau und Vize-Landtagspräsidentin Annabell Krämer (FDP) eingesetzt, nachdem ihr Kameraden der Quickborner Wehr am Rande der Jahreshauptversammlung im Oktober 2021 berichteten, dass sich Einsätze im Himmelmoor infolge der Renaturierung der früheren Torfabbaufläche zunehmend schwierig gestalten.

Es fehlte ein geländegängiges und leichtes Fahrzeug, mit dem sich das enge Wegenetz und die Wasserflächen im Moor befahren lassen. Die Abgeordnete setzte daraufhin durch, dass in das Haushaltsgesetz 2022 des Landes Schleswig-Holstein ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro für ein Amphibienfahrzeug für die Quickborner Feuerwehr eingestellt wird.

Im vergangenen Sommer konnte ein Vorführfahrzeug getestet werden. Da der Kaufpreis die Zuwendung des Landes nicht übersteigt, musste die Stadt keine eigenen Investitionsmittel aufwenden. Insbesondere die Mitglieder des Löschzuges Vegetationsbrandbekämpfung der Feuerwehr Quickborn werden in den nächsten Wochen den Einsatz des Fahrzeuges intensiv üben.