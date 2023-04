Am Mittag ging das Fahrzeug mitten in der Stadt in Flammen auf und brannte aus. Zwei Gebäude sind beschädigt, es gab vier Verletzte.

Feuerwehr Pinneberg Linienbus brennt in Pinneberg – Großeinsatz in der Stadt

Pinneberg. Schock am Mittag für Besucher der Innenstadt und Busfahrgäste: In der Pinneberger City ist am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug fing mitten in der Innenstadt an der Schauenburger Straße Feuer, brannte völlig aus. Auch zwei angrenzende Wohngebäude wurden erheblich beschädigt. Es gab vier Verletzte.

Nach Abendblatt-Informationen befand sich der 18 Meter lange Gelenkbus der VHH auf einer normalen Linienfahrt durch Pinneberg, als der Busfahrer eine technische Störung signalisiert bekam. Der Mann stoppte den dieselbetriebenen Bus auf Höhe der Hausnummer 10 und forderte alle Fahrgäste auf, das Fahrzeug sofort zu verlassen.

Feuer Pinneberg: Linienbus brennt in der Stadt – Großeinsatz der Feuerwehr

Kurze Zeit später soll es einen lauten Knall gegeben haben. Das Fahrzeug geriet in Brand, die Flammen breiteten sich rasend schnell aus. Das Flammenmeer soll mehr als zehn Meter hoch gewesen sein – etwa so hoch wie die Dächer der beidseitig der Straße stehenden Wohnblocks. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Aufgrund der enormen Hitze platzten in den beiden Wohnblocks beidseitig der Straße die Fensterscheiben. „Es ist auch Rauch in mehrere Wohnungen gezogen“, berichtet Pinnebergs Wehrführer Claus Köster. Er hatte sofort Vollalarm für seine Wehr auslösen lassen, rief wenig später auch Kameraden aus Rellingen dazu, weil weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden.

Auch der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort

Auch der Rettungsdienst schickte ein Großaufgebot zum Einsatzort, dicht an dicht parkten die Krankenwagen entlang der Schauenburger Straße. Die Fahrgäste aus dem Bus – die genaue Zahl ist noch unbekannt – wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ebenso wie mehrere Hausbewohner.

„Es gingen in einer Tour die Notrufe bei uns ein“, berichtet Köster. Nach seinen Angaben klagten drei Hausbewohner über eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden offenbar vor Ort behandelt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.

Feuerwehrmann erlitt ein Knalltraumata

Ein Feuerwehrmann war mit Löscharbeiten befasst, als ein Reifen des Busses platzte. Er erlitt dadurch ein Knalltraumata und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.

An der Einsatzstelle boten sich nach Löschen des Feuers apokalyptische Bilder. Die Straße ist voller Löschschaum. Von dem Gelenkbus blieb nur das Metallgerippe übrig, im Innern stehen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken, die brennende Teile ablöschen.

Die Fassaden der Wohnblocks beidseitig der Straße sind rußgeschwärzt, die Scheiben von Fenster und Türen geplatzt. Fast scheint es wie ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist.

Pinneberg: Tieflader soll den ausgebrannten Gelenkbus abtransportieren

Der ausgebrannte Gelenkbus soll laut Informationen der Feuerwehr später per Tieflader abtransportiert werden. Warum er in Brand geriet und aus welchen Gründen sich der Feuer so rasend schnell ausgebreitet hat, ist noch völlig unklar.